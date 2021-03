Stimmen: Grammozis ordnet Pleite ein, Flick zufrieden

Joachim Sielski via www.imago-images.de

Schalke-Coach Grammozis nahm seine Spieler in Schutz

Nachdem Gladbach am Freitag die sechste Niederlage in Folge eingefahren hatte, war Coach Marco Rose konsterniert. Am Samstag sah es bei Schalke-Coach Dimitrios Grammozis nach dem Debakel von S04 nicht anders. Hansi Flick hingegen war mit der Leistung seiner Schützlinge vom FC Bayern zufrieden. Die Stimmen zum 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga:

VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 5:0

Oliver Glasner (Trainer VfL Wolfsburg): "Nach der ersten Halbzeit war unsere Führung noch glücklich. Danach haben wir unsere Aktionen viel besser zu Ende gespielt. Nach dem 3:0 gingen die Schalker Köpfe nach unten. Dass wir mehrere Spieler ersetzen mussten, hat uns erfreulicherweise nicht aus der Bahn geworfen."

Dimitrios Grammozis (Trainer Schalke 04): "Spätestens nach dem dritten Gegentor war die Messe gelesen. Uns bleibt nur, einige gute Sachen, die durchaus da waren, in die kommenden Spiele mitzunehmen. Gegen Kritik an einzelnen Spielern verwehre ich mich. Wir haben als Kollektiv verloren, ich nehme mich da gar nicht aus."

Werder Bremen - FC Bayern 1:3

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Es war eine verdiente Niederlage gegen einen sehr konzentrierten, fokussierten Gegner. Sehr ärgerlich war das erste Gegentor nach einem Standard. Wir haben versucht, es in der zweiten Halbzeit offener zu gestalten. Wir waren mutig, sind aber an einem extrem starken Gegner gescheitert."

Hansi Flick (Trainer Bayern München): "Es war ein ungefährdeter, mehr als verdienter Sieg, der in der zweiten Halbzeit auch höher hätte ausfallen können. Wir hatten eine gute Positionierung auf dem Platz und haben den Gegner nach Ballverlust unter Druck setzen können."

FSV Mainz 05 - SC Freiburg 1:0

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Am Ende haben wir uns belohnt, auch wenn es eher glücklich war, über 90 Minuten war das Spiel ausgeglichen. Es ist ein wichtiger Sieg, das sind drei schöne Punkte für uns, das steht außer Frage. Ich freue mich, dass die Mannschaft bis zum Ende an sich geglaubt hat. Ich habe eine geile Gruppe und es ist echt eine Freude, mit denen arbeiten zu dürfen."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Gratulation an Bo, das war ein sehr wichtiger Sieg. Ich kenne solche Situationen aus den letzten Jahren und weiß, was für eine Erleichterung das ist. Wir sind auf eine sehr giftige, aggressive Mainzer Mannschaft getroffen, was klar war. Am Ende verlieren wir das Spiel, weil Mainz das Tor geschossen hat. Ich würde sagen, ein Unentschieden wäre korrekt gewesen."

Union Berlin - 1. FC Köln 2:1

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Der Sieg ist nicht unverdient. Der Ausgleich hat uns Luft gegeben. Die Mannschaft hat sehr gut auf den Rückstand reagiert. Es war ein großer Schritt zum Ligaverbleib. Wir genießen den Sieg und dann schauen wir weiter."

Markus Gisdol (Trainer 1. FC Köln): "Union hatte die klareren Chancen, uns hat der Punch im letzten Drittel gefehlt. Der Sieg ist nicht unverdient. Die Lage ist natürlich gefährlich. Aber wir dürfen uns nicht verrückt machen lassen."

FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach 3:1

Rafal Gikiewicz (FC Augsburg): "In der ersten Halbzeit waren wir nicht auf dem Platz. Nach ein paar harten Worten in der Kabine haben wir Mentalität gezeigt. Wir waren eiskalt vor dem Tor."

Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Es ist eine harte Phase. Die Jungs investieren extrem viel, sind auch heute wieder mit viel Energie aufgetreten. Wir machen im richtigen Moment die Tore nicht und kriegen zu einfache Gegentreffer. Das führt dazu, dass wir derzeit nicht die Ergebnisse erzielen."

Florian Neuhaus (Torschütze Borussia Mönchengladbach): "Das ist heute ein Scheißtag."

Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach): "Ganz schwierig. Wir haben heute eigentlich sehr, sehr viel richtig gemacht. Klar, der Elfmeter geht auf meine Kappe. Das tut mir leid für die Truppe. Wir müssen wieder aufstehen und weitermachen."