BVB gibt Update bei Hummels und Reus

Mika Volkmann

Mats Hummels vom BVB musste gegen Hertha BSC vorzeitig ausgewechselt werden

Obwohl Borussia Dortmund am Samstagabend einen 2:0-Erfolg gegen Hertha BSC verbuchen und zumindest vorübergehend den Abstand auf Rang vier verkürzen konnte, herrschte nicht nur Jubelstimmung beim BVB. Zu groß waren nach dem Abpfiff die Sorgen um die Superstars Marco Reus und Mats Hummels.

Auf der Pressekonferenz nach dem Bundesliga-Spiel gegen die Berliner gab Trainer Edin Terzic immerhin erste Entwarnung. "Marco hat ein fieses Tackle abbekommen", erklärte Terzic, schob dann aber nach: "Er wirkte aber auf mich sehr optimistisch, dass es nicht so schlimm ist." Eine genaue Diagnose werde aber wohl erst im Verlauf des Wochenendes vorliegen. "Wir hoffen natürlich, dass es nicht ganz so schlimm ist."

Herthas Vladimír Darida war dem BVB-Kapitän mit offener Sohle von hinten auf die Achillessehne getreten und hatte dafür völlig zurecht die Rote Karte gesehen.

"Ich glaube, das wird er sich noch ein paar Tage vorwerfen", kommentierte Daridas Mitspieler Lukas Klünter auf die Szene angesprochen bei "Sky". Für Darida war es in über 370 Profispielen erst die zweite glattrote Karte.

BVB zuversichtlich bei Hummels

Hummels musste das Foul bereits von der Bank aus ansehen. Der Abwehrchef der Schwarz-Gelben musste von Knieschmerzen geplagt nach 58 Minuten ausgewechselt werden. Für den Routinier schickte Terzic Dan-Axel Zagadou aufs Feld.

Erste Entwarnung könne er auf jeden Fall geben, verkündete Terzic erleichtert. Hummels spüre "schon seit einigen Wochen so ein bisschen sein Knie, was angesichts seiner Belastung auch logisch ist", so der 38-Jährige. "Heute ging es leider nicht weiter. Er ruht sich jetzt ein bisschen aus, wir werden natürlich noch eine genauere Diagnose abwarten, sind aber sehr zuversichtlich, dass es nichts Langwieriges ist."

Zumindest vorerst gute Nachrichten für die Borussen, die derzeit ohnehin auf die Leistungsträger Axel Witsel, Raphael Guerreiro und Jadon Sancho verzichten müssen.