FC Bayern jagt Klopp-Flirt - Weg frei für Comans Abschied?

Raphinha soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Sieben Tore, sieben Vorlagen in 31 Pflichtspielen in der Saison 2020/21: Mit dieser starken Ausbeute hat sich Flügelstürmer Raphinha von Leeds United auf die Notizzettel der Top-Klubs gezaubert. Angeblich baggert auch der FC Bayern am Brasilianer.

Der FC Bayern soll Interesse daran hegen, den 24-Jährigen im Sommer unter Vertrag zu nehmen. Das berichtet der "Daily Star" mit Verweis auf nicht näher benannte Quellen aus Italien. Demnach droht dem deutschen Rekordmeister allerdings äußerst namhafte Konkurrenz: Der FC Liverpool und Manchester City sollen ebenfalls ihren Hut in den Ring geworfen haben.

Sollte Bayern letztlich allerdings das bessere Ende auf seiner Seite haben, könnte dem Bericht zufolge ein Domino-Effekt entstehen. Ein Kauf von Raphinha könnte den Weg für einen Abschied von Kingsley Coman aus der bayerischen Landeshauptstadt ebnen. Comans Vertrag endet im Sommer 2023, eine erste Offerte zur Vertragsverlängerung soll der Franzose zuletzt allerdings abgelehnt haben.

Dass die Bayern Raphinha allerdings wirklich als Coman-Ersatz einplanen, erscheint zumindest verwunderlich. Während der Linksfuß aus Brasilien meist auf dem rechten Flügel sein Unwesen treibt, beackert Coman in München meist die linke Außenbahn.

Raphinha wechselte vor der laufenden Saison von Stade Rennes nach Leeds, wo sein Kontrakt noch bis zum Sommer 2024 datiert ist. Der Premier-League-Klub dürfte also eine satte Ablöse aufrufen. Zumal der Offensivspieler nicht unbedingt auf einen Wechsel zu drängen scheint. "Ich bin sehr glücklich in Leeds, es ist mir wirklich eine Ehre. Ich genieße die Stadt sehr, man hat dafür gesorgt, dass ich mich sehr willkommen fühle", erklärte Raphinha zuletzt im Gespräch mit der Webseite des Vereins.