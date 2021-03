Arsenal führt erste Gespräche wegen N'Dicka

Fotostand / Wagner via www.imago-images.de

FC Arsenal ist ernsthaft an Evan N'Dicka von Eintracht Frankfurt interessiert

Erst im Februar poppten erstmals Wechselgerüchte um Evan N'Dicka in die Premier League auf. Der Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt hat sich mittels starker Leistungen beim FC Arsenal in den Fokus gespielt. Das Interesse der Gunners nimmt offenbar erste Konturen an.

Der FC Arsenal zündet im Werben um Evan N'Dicka offenbar die nächste Stufe. Laut Informationen des "Daily Express" ist es zu einem ersten Austausch zwischen Londoner Vertretern und N'Dickas Entourage gekommen. Besprochen worden sei ein Wechsel im Sommer.

Der 21 Jahre alte Innenverteidiger ist unter Adi Hütter fester Bestandteil des Defensivverbunds von Eintracht Frankfurt. Den Part auf der linken Seite der Dreierkette führt der französische U21-Nationalspieler mit Bravour aus und kommt in der laufenden Saison auf 17 Pflichtspiele mit zwei Toren und einer Vorlage.

Im roten Bezirk Londons ist für den Sommer ein Umbruch in der zentralen Verteidigung geplant. Neben den bereits verliehenen Sokratis (Olympiakos Piräus) und Shkodran Mustafi (FC Schalke 04) soll auch Calum Chambers die Gunners verlassen. Yves Bissouma von Brighton & Hove Albion soll ebenfalls Thema für einen Arsenal-Wechsel sein.

Eintracht Frankfurt kann nicht jedes Angebot für Evan N'Dicka ablehnen

Im Fall N'Dicka will sich Arsenal den guten Draht zu Berater Michael N'Cho Ibou zunutze machen, der im Sommer 2019 den Transfer von Nicolas Pépé vom OSC Lille nach London einfädelte. N'Dicka könnte nun für ein Vielfaches der 2018 gezahlten Ablöse (5,5 Mio. Euro) den Besitzer wechseln.

Das Interesse aus der Premier League besteht, ist jedenfalls nicht neu. Die "Bild" berichtete im Februar, dass neben Arsenal auch Tottenham Hotspur und der FC Southampton ein Auge auf N'Dicka haben.

In Frankfurt ist man sich darüber im Klaren, dass es ab einer gewissen Ablösesumme schwierig wird, den Abwehr-Shootingstar zu halten. "Wenn er jetzt auch noch Tore macht, dann wird es normalerweise schwierig, ihn zu halten", sagte SGE-Trainer Hütter schon vor Kurzem während einer Pressekonferenz.