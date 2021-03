Nagelsmann zum FC Bayern? Mintzlaff bezieht Stellung

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann von RB Leipzig (l.) wird als Nachfolger von Hansi Flick beim FC Bayern gehandelt

Geschäftsführer Oliver Mintzlaff von Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat die Spekulationen über einen möglichen Wechsel von Trainer Julian Nagelsmann zum FC Bayern München vom Tisch gefegt.

"Es gibt gültige Verträge. Und dies reicht - alles andere sind Spekulationen", stellte Mintzlaff gegenüber der "Bild"-Zeitung klar. Spekulationen gebe es "natürlich immer", aber Nagelsmanns Kontrakt ende erst im Sommer 2023.

Nagelsmann wurde zuletzt als potenzieller Erbe von Bayern-Coach Hansi Flick gehandelt, sollte dieser nach der Europameisterschaft 2021 das Amt des Bundestrainers übernehmen. Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic soll sich angeblich bereits nach der Verfügbarkeit von Nagelsmann erkundigt haben.

FC Bayern: Verhältnis zwischen Flick und Salihamidzic angeblich stark gestört

Ein Umstand, der "Bild" zufolge noch Öl in die wohl ohnehin angespannte Situation auf der Trainerbank des FC Bayern gegossen haben soll. Demnach ist das Verhältnis zwischen Flick und Salihamidzic "stärker gestört als bisher bekannt". Flick fühle sich nicht ausreichend in die Transfer-Entscheidungen an der Säbener Straße eingebunden. Vor allem, dass Salihamidzic die Kaufoption bei Flicks Wunschspieler Tiago Dantas nicht ziehen will, soll dem Übungsleiter aufstoßen, Flick hingegen Salihamidzic-Spieler eher außen vor lassen.

Nagelsmann soll "Bild" zufolge übrigens nicht abgeneigt sein, Flicks Posten beim FC Bayern zu übernehmen. Öffentlich hatte der 33-jährige Coach zuletzt hingegen betont, er empfinde es als "respektlos" seinen Kollegen gegenüber, sich an den Spekulationen zu beteiligen.

Flick hatte in der Diskussion um die Nachfolge von Joachim Löw, der seinen Job im Sommer aufgibt, auf seinen ebenfalls bis 2023 laufenden Vertrag verwiesen. Einem definitiven Nein auf die Frage, ob er Bundestrainer werden könnte, wich der 56-Jährige aber mehrmals aus. Auf Nachfrage der "Bild" wollte sich der FC Bayern nicht zur Causa Flick äußern.