Bellingham nicht im U21-Aufgebot – Fingerzeig für die EM?

BVB-Shootingstar Jude Bellingham könnte mit England zur EM fahren

Jude Bellingham vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund rückt endgültig in die englische Fußball-Nationalmannschaft auf und kann auf eine EM-Nominierung hoffen. U21-Trainer Aidy Boothroyd verzichtete am Montag auf die Nominierung des 17-jährigen BVB-Profis für die U21-EM - mit der Begründung, es sei Zeit, der A-Nationalmannschaft von Gareth Southgate zu helfen.

Sie hatten es sich zwar erhofft, dass Jude Bellingham aber eine derart bemerkenswerte Entwicklung gleich in seiner ersten Saison bei Borussia Dortmund nehmen würde, erträumte sich aber wohl nicht einmal der kühnste Optimist.

Der BVB steuert die Belastung des erst 17-Jährigen und beordert ihn in manchen Spielen auf die Bank. In den wichtigen Partien, beispielsweise in der Champions League, stand Bellingham allerdings in der Startformation – und spielte in den meisten Fällen sogar durch. Für den aufstrebenden Briten deutet sich nun der nächste Schritt an.

Der englische Fußballverband gab am Montag seinen 23-köpfigen Kader für die bevorstehende U21-Europameisterschaft bekannt. Spieler wie Mason Greenwood, Callum Hudson-Odoi, Emile Smith Rowe und Eddie Nketiah gehören dem Aufgebot an. Bellingham sucht man allerdings vergeblich.

Here is your #YoungLions squad for the #U21EURO group stage! 👊 — England (@England) 15. März 2021

BVB-Newcomer Jude Bellingham mit zur "richtigen" EM?

U21-Coach Aidy Boothroyd hat eine Anordnung von ganz oben bekommen, Bellingham bewusst nicht in seine Kaderliste zu nehmen. Während einer Presserunde sagte der U21-Trainer, dass er Bellingham and Reece James nicht nominiert habe, da es der richtige Zeitpunkt sei, in der A-Nationalmannschaft "weiterzumachen".

Boothroyd außerdem: "Es ist mein Job, Spieler in die Nationalmannschaft zu bringen." Für Bellingham und Reece James (21) vom FC Chelsea sei es nun soweit. Bellingham hatte im November im Länderspiel gegen Irland (3:0) debütiert.

Gareth Southgate gilt als großer Fan des BVB-Youngster und verhalf ihm schon im November vergangenen Jahres zu seinem Debüt im Dress der Three Lions. Statt mit seinem Kollegen aus der U21 um den EM-Titel zu spielen, sollte Bellingham demnächst also erneut von Southgate eine Nominierung erfahren. In der WM-Qualifikation ist England gegen San-Marino (25. März), Albanien (28. März) und Polen (31. März) gefordert.