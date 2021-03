Serie-A-Star offenbar im Visier des BVB

Fotoagenzia via www.imago-images.de

Dusan Vlahovic (M.) soll es dem BVB angetan haben

Mit einem Dreierpack hat Dusan Vlahovic am vergangenen Wochenende quasi im Alleingang dafür gesorgt, dass der AC Florenz das Duell in den Niederrungen der Serie A gegen Benevento Calcio mit 4:1 für sich entscheidet. Mit seiner Gala hat sich der 21-jährige Serbe offenbar auch auf den Notizzettel einiger Top-Klubs geschossen.

Unter anderem soll Borussia Dortmund zu den Teams gehören, die ein Auge auf den Mittelstürmer geworfen haben. Das berichtet "calciomercato.com".

Demnach droht dem BVB allerdings namhafte Konkurrenz: Die AS Rom sowie die beiden englischen Klubs West Ham United und Tottenham Hotspur sollen ebenfalls ihren Hut in den Ring geworfen haben.

Das Portal verweist allerdings auch auf einen Bericht der italienischen Zeitung "Repubblica", der zufolge die Fiorentina aktuell alles daran setzen, den Vertrag von Vlahovic zu verlängern. Das aktuelle Arbeitspapier des serbischen Nationalspielers endet im Sommer 2023.

Auch Real Madrid konkurriert angeblich mit dem BVB

Schenkt man "Don Balon" Glauben, beobachtet zudem der spanische Spitzen-Klub Real Madrid die Entwicklung des Offensivspielers. Bei den Königlichen traut an Vlahovic dem Bericht zufolge zu, in die Fußstapfen von Karim Benzema zu treten. Ein Vorhaben, das dem inzwischen an Eintracht Frankfurt verliehenen Luka Jovic sowie Mariano Díaz nicht gelang.

Geht es nach einer Florenz-Legende kommt ein Abschied des Youngsters auch gar nicht in Frage. Vlahovic kann und muss der Angreifer sein, der die Zukunft der Violetten prägt, erklärte Kurt Hamrin im Gespräch mit "tuttomercatoweb.com".

Hamrin spielte zwischen 1958 und 1967 für Florenz, gewann zweimal den Pokal und einmal den Pokal der Pokalsieger mit den Mannen aus der Toskana. 1964 gelangen Hamrin drei Treffer in den ersten 45 Minuten für Florenz. Ein Kunststück, das bis Vlahovics Auftritt gegen Benevento keinem AC-Star mehr gelang.