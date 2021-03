Neuer Zoff beim FC Bayern: Nübel-Zukunft im Fokus

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Bleibt Alexander Nübel beim FC Bayern

Beim FC Bayern München brodelt es. Grund sind offensichtliche Unstimmigkeiten zwischen Trainer Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Die beiden Verantwortlichen sollen sich unter anderem uneins in der Frage sein, wie es mit Ersatz-Torhüter Alexander Nübel weitergeht.

Die Personalie Alexander Nübel spaltet die Verantwortlichen des FC Bayern. Während Hansi Flick offenkundig keine Verwendung für seine Nummer zwei hat und einem Leihgeschäft im Sommer ohne zu zögern zustimmen würde, ist Sportvorstand Hasan Salihamidzic strikt gegen eine Leihe. Das berichtet "Bild".

Hintergrund für Brazzos Haltung ist demnach sein Versprechen an Nübel, dass der Keeper in dieser Saison auf eine gewisse Anzahl an Einsätzen kommt. Eine Zusage, die der Sportvorstand im vergangenen Jahr ohne Zustimmung Flicks tätigte. Flick bleibt seinerseits aber hart und setzt konsequent auf Manuel Neuer. So kam Nübel in der laufenden Spielzeit bisher gerade einmal auf zwei Einsätze.

Mit der AS Monaco soll es bereits einen Klub geben, der Nübel in der nächsten Transferperiode verpflichten würde. Die Münchner Leitung zu den Monegassen ist dank Ex-Trainer Niko Kovac kurz. Der Kroate würde den ehemaligen Schalker gerne bei sich im Team sehen.

Das Thema Nübel ist allerdings nur eines von vielen, bei dem sich Flick und Salihamidzic nicht einig sind. Der "Bild" zufolge herrschen zwischen den beiden "grundlegend andere Meinungen bei der Einschätzung von Spielern und Transfers".

Intern glauben sie beim Rekordmeister angeblich schon nicht mehr daran, dass die beiden Streithähne in Zukunft noch zusammenfinden werden. Es gebe Zweifel daran, dass "Bald-Boss" Oliver Kahn das Verhältnis zwischen Trainer und Sportvorstand noch einmal kitten könne, heißt es.