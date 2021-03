Matthäus enthüllt "Unstimmigkeiten" beim FC Bayern

Pressefoto Rudel/Robin Rudel via www.imago-images.

Lothar Matthäus spricht über den Machtkampf beim FC Bayern

Auch Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat sich in den angeblichen Machtkampf zwischen Trainer Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic beim FC Bayern eingeschaltet.

Es gebe zwar "keinen Konflikt" zwischen Flick und Salihamidzic, dafür aber "offensichtlich Unstimmigkeiten und Meinungsverschiedenheiten", schrieb Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne. "Ich glaube, sie müssen bei Spieler-Transfers enger zusammenarbeiten und noch besser auf die Bedürfnisse des anderen eingehen", riet der 59-Jährige den beiden Bayern-Verantwortlichen.

Intern müsse es beim Rekordmeister "ab und zu krachen und knallen. Aber es muss dann auch mal wieder gut sein". Matthäus verwies auf Werte wie "Anstand, Respekt, Verständnis und ein gutes Mittelmaß. Aber vor allen Dingen Ehrlichkeit in der Kommunikation".

Insbesondere beim Thema Transfers sollen Flick und Salihamidzic in der Vergangenheit aneinander geraten sein. Flick selbst hatte zuletzt offenbart, dass "nicht immer Einigkeit" zwischen ihm und seinem Vorgesetzten herrsche.

Matthäus würde in Sachen Personalplanung einen goldenen Mittelweg präferieren. "Der Trainer kann und darf natürlich nicht allein bestimmen wollen, wer verpflichtet wird", so der frühere Bayern-Star. "Wenn es sich aber genau andersrum gestaltet und mehrere Spieler verpflichtet werden, bei denen der Cheftrainer von Anfang an eher dagegen war, weil sie ihm nicht gut genug sind oder nicht in sein Anforderungsprofil passen, macht es genauso wenig Sinn und der Unfrieden ist auch hier vorprogrammiert."

FC Bayern: Hansi Flick "nicht zufrieden" mit Transfers?

Flick sei "auch privat sehr auf vernünftiges Wirtschaften aus", so Matthäus, und würde "niemals von seinem Arbeitgeber unangemessen teure Spieler verlangen". Der Erfolgscoach scheine aber mit einigen Transfers von Salihamidzic "nicht zufrieden zu sein".

Matthäus nannte in diesem Zusammenhang die Verpflichtung von Bouna Sarr, Douglas Costa und Marc Roca, die allesamt kurz vor Ende der vergangenen Sommer-Transferperiode an die Isar wechselten. "Sie bekommen selbst dann kaum Einsatzzeiten, wenn personell auf ihrer Position Not am Mann wäre", schrieb Matthäus.

Er forderte von Flick, auch mit seiner persönlichen Zukunftsplanung offen umzugehen. "Allen ist klar, dass Hansi Flick ein Kandidat des DFB für die Löw-Nachfolge ist. Und deshalb finde ich, dass sich Hasan und Hansi bei einem Essen und positiver Atmosphäre die Wahrheit sagen sollten. Wenn der Bayern-Trainer zum DFB möchte, muss er das seinem Arbeitgeber sagen. Die meisten würden das ja verstehen", so Matthäus.

Andersherum sei es legitim, wenn Salihamidzic angesichts dieser Gemengelage Kontakt zu einem möglichen Flick-Nachfolger wie Julian Nagelsmann aufnehme. "Das wäre doch das Normalste der Welt", erklärte Matthäus.