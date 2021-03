Coronafälle: PSG tritt zum Rückspiel nicht an

unknown

DFB-Spielerin Däbritz (r.) spielt mit PSG nicht in Prag

Das Achtelfinal-Rückspiel der Fußballerinnen von Paris Saint-Germain um Nationalspielerin Sara Däbritz bei Sparta Prag wird laut PSG nicht wie geplant am Mittwoch über die Bühne gehen. Der französische Vizemeister ist von mehreren Coronafällen betroffen.

Das Hinspiel in der vergangenen Woche hatte Paris mit 5:0 für sich entschieden, ob der zweite Vergleich nun verschoben oder am grünen Tisch entschieden wird, war zunächst unklar. In der Runde der letzten Acht wartet Ende März das Duell mit Titelverteidiger Olympique Lyon.

Am Freitag hatte PSG mitgeteilt, dass drei Spielerinnen sowie ein Staffmitglied positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Anschließend wurde das ursprünglich für Samstag angesetzte Liga-Topspiel gegen Serienmeister Lyon kurzfristig abgesetzt.