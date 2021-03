Flick-Debatte: Effenberg fordert FC Bayern zum Handeln auf

Darius Simka via www.imago-images.de

Stefan Effenberg hat sich in die Debatte um Hansi Flick vom FC Bayern eingeschaltet

Bleibt er oder geht er? Die offene Zukunft von Hansi Flick beim FC Bayern versetzt Fußball-Deutschland in Aufruhr. Für Stefan Effenberg ist die Situation eindeutig.

In seiner "t-online"-Kolumne bezog der 52-Jährige zu Flick und dessen angeblicher Favoritenrolle bei der Suche nach einem neuen Bundestrainer Stellung.

"Er selbst hat mit seinen Aussagen natürlich nicht dazu beigetragen, dass die Diskussionen verstummen", betonte Effenberg, der damit auf Flicks undurchsichtige Antworten auf Nachfragen zur Löw-Nachfolge anspielte.

Der frühere Nationalspieler nahm den FC Bayern explizit in die Pflicht, möglichst schnell Tatsachen zu schaffen. Ihm komme die "Tragweite" von Flicks Entscheidung "zu kurz", merkte Effenberg an.

"Es geht nicht einfach nur darum, ob der FC Bayern in der nächsten Saison einen neuen Trainer braucht. Es geht darum, wer diesen riesigen Umbruch vorantreibt, der bei Bayern ansteht. Wer diesen Verein als Trainer in die Zukunft führt", so der "Tiger" weiter.

Durch die ablösefreien Abgänge von David Alaba, Javi Martínez und Jérôme Boateng sowie die ungeklärte Zukunft von Niklas Süle sei der Klub zum Handeln gezwungen. "Der FC Bayern muss JETZT damit beginnen, diesen Umbruch zu planen", forderte Effenberg.

Effenberg rät FC Bayern zu BVB-Torjäger Haaland

Der Champions-League-Sieger von 2001 würde sich wünschen, "dass Hansi Flick nicht nach zwei Jahren wieder geht, sondern dass er eine Ära von sieben, acht Jahren gestaltet und damit auch den anstehenden Umbruch".

Gleichwohl sei dafür eine Verlängerung nötig, "um ein Zeichen zu setzen", betonte Effenberg: "Tun sie das nicht, ist es auch ein Zeichen – sagt in meinen Augen allerdings aus, dass Hansi Flick wohl nicht der Mann sein wird, der diesen Umbruch vorantreibt."

Ein Teil des Umbruchs könnte eines Tages auch Robert Lewandowski sein, schließlich ist der Pole schon 32 Jahre alt und nur noch etwas mehr als zwei Jahre gebunden.

Für Effenberg steht bereits fest, wer den Goalgetter in München ablösen könnte. "Dortmunds Erling Haaland ist dafür gemacht", erklärte der 52-Jährige, schränkte aber ein: "Er ist kein Backup, der im Sommer kommt und sich dann zwei Jahre auf die Bank setzt. Auch hier müssten alle Beteiligten wissen, wenn er 2023 Lewandowski ablösen soll."

Rangnick? "Der Einzige, der Schalke retten kann"

Effenberg nutzte die Gelegenheit auch, um für seinen persönlichen Bundestrainer-Favoriten die Werbetrommel zu rühren: Lothar Matthäus.

"Er war ein überragender Spieler und hat eine positive Entwicklung genommen. Bei seinen Trainerstationen hatte er nicht überall Erfolg – aber er hat in den vergangenen Jahren als Experte bewiesen, dass er Ahnung hat und ganz sicher eine Bereicherung für den DFB wäre", hob der einstige Weltklasse-Mittelfeldspieler hervor.

Zwar sei auch Ralf Rangnick ein geeigneter Kandidat, der 62-Jährige sei als "neuer starker Mann auf Schalke" jedoch die Idealbesetzung.

Effenberg dazu: "Er ist der Einzige, der Schalke retten und in zwei, drei Jahren wieder zu einem ordentlichen Bundesligisten machen kann. Was Rangnick dafür braucht, ist auch klar: Schalke muss ihn mit allen Befugnissen und aller Macht ausstatten. [...] Andernfalls wäre es Wahnsinn, wenn ein Aufsichtsrat ihm permanent reinreden darf, dem es an Fußballkompetenz mangelt."