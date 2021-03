Dreijahresvertrag trotz Verletzung für Ex-Bayern-Star

Philippe LECOEUR via www.imago-images.de

Juan Bernat spielte bis 2018 beim FC Bayern

Der frühere Bayern-Profi Juan Bernat bleibt dem französischen Fußballmeister Paris St. Germain über das Saisonende hinaus erhalten.

Der derzeit verletzte Defensivspieler verlängerte seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um vier Jahr bis 2025.

"Ich bin sehr froh, hier bei euch zu bleiben und für Paris St. Germain zu spielen", sagte Bernat in einem Video des Klubs. Der 28-Jährige laboriert an einem Kreuzbandriss, sein Comeback wird in diesem Frühjahr erwartet.

Bernats Abschied vom deutschen Rekordmeister Bayern München war 2018 nicht ohne Nebengeräusche verlaufen. Bereits nachdem Bernat an die Seine gewechselt war, hatte der frühere Bayern-Präsident Uli Hoeneß in einer denkwürdigen Pressekonferenz gegen Bernat gewettert.