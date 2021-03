Medien: RB fordert Rekord-Ablöse für Nagelsmann

Roger Petzsche via www.imago-images.de

RB Leipzigs Julian Nagelsmann wird mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht

Sollte Hansi Flick den FC Bayern verlassen und ab dem Sommer den Job des Bundestrainers übernehmen, steht mit Julian Nagelsmann von RB Leipzig offenbar schon ein Nachfolger in den Startlöchern. Günstig würde eine Verpflichtung des jungen Trainers für die Münchner aber nicht werden.

Laut "Sport Bild" fordert RB Leipzig eine Ablöse in Höhe von zehn Millionen Euro, sollte Nagelsmann zum FC Bayern wechseln wollen. Der 33-Jährige ist noch bis 2023 an die Sachsen gebunden, eine Ausstiegsklausel ist wohl nicht in seinem Vertrag verankert.

Solle ein solcher Wechsel tatsächlich über die Bühne gehen, wäre Nagelsmann der teuerste Trainer der Bundesliga-Geschichte. Im Sommer wird Marco Rose, der von Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund wechselt, mit Peter Bosz, für den der BVB einst fünf Millionen Euro an Ajax Amsterdam zahlte, gleichziehen.

Dem Bericht zufolge kann sich Nagelsmann einen Wechsel nach München gut vorstellen. Er fühle sich bereit, "den nächsten Schritt zu machen". Außerdem passe der FC Bayern "perfekt in seine Karriere-Planung".

FC Bayern: (Noch) kein Kontakt zu Julian Nagelsmann?

Auch die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters stünden einer Nagelsmann-Verpflichtung angeblich offen gegenüber, sollte Flick im Sommer gehen. Sportvorstand Hasan Salihamidzic gilt als Bewunderer des Leipzig-Coaches und soll sich sogar schon nach dem 33-Jährigen erkundigt haben. Konkreten Kontakt gab es laut "Spiegel" zuletzt allerdings nicht.

Zuletzt hatte sich RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff gelassen zu den Spekulationen geäußert: "Wenn man gute Arbeit leistet, weckt man Begehrlichkeiten. Aber Julian fühlt sich wohl, weil er hier alles hat, was er braucht. Die Mannschaft entwickelt sich toll, die Umstände sind überragend. Deshalb sehe ich keinen Grund für ihn zu wechseln."

Sollte Nagelsmann Leipzig verlassen, stünde mit Jesse Marsch von RB Salzburg auch schon ein potenzieller Nachfolger bereit, berichtet die "Sport Bild".