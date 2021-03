"Lautstarke Auseinandersetzung" zwischen Flick und Brazzo?

Frank Hoermann/SVEN SIMON

Zoff beim FC Bayern: Hansi Flick und Hasan Salihamidzic sollen immer wieder aneinandergeraten

Die Kaderplanung des FC Bayern soll in der Vergangenheit immer wieder für Zoff zwischen Trainer Hansi Flick und Sportdirektor Hasan Salihamidzic gesorgt haben. Droht der Streit nun sogar zu eskalieren?

Wie die "Sport Bild" berichtet, kam es in den letzten Wochen zu einer "lautstarken Auseinandersetzung" zwischen Flick und Salihamidzic. Seitdem sei die Stimmung an der Säbener Straße auf einem "neuen Tiefpunkt".

Immer wieder soll die Kader-Zusammenstellung für Streitigkeiten zwischen den beiden sorgen. Dem Bericht zufolge fühle sich Flick in Transfer-Fragen "nicht abgeholt". Auch ein klärendes Gespräch gemeinsam mit Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Vorstand Oliver Kahn habe nicht zu einer Besserung des Verhältnisses geführt.

Hinzu kommt, dass es Flick an Wertschätzung mangele. Dass Salihamidzic diese Julian Nagelsmann von RB Leipzig, der als möglicher Nachfolger gehandelt wird, entgegenbringe, sei Flick zudem ein Dorn im Auge.

Der 56 Jahre alte Coach der Münchner hatte zuletzt offenbart, dass "nicht immer Einigkeit" zwischen ihm und seinem Vorgesetzten herrsche.

Personalie Nübel sorgt für neuen Zündstoff beim FC Bayern

Laut "Bild" hat die Personale Alexander Nübel für weiteren Zündstoff gesorgt. Während Flick offenkundig keine Verwendung für seine Nummer zwei hat und einem Leihgeschäft im Sommer ohne zu zögern zustimmen würde, sei Salihamidzic strikt gegen eine Leihe.

Hintergrund für Brazzos Haltung ist demnach sein Versprechen an Nübel, dass der Keeper in dieser Saison auf eine gewisse Anzahl an Einsätzen kommt. Eine Zusage, die der Sportvorstand im vergangenen Jahr ohne Zustimmung Flicks tätigte. Flick bleibt seinerseits aber hart und setzt konsequent auf Manuel Neuer. So kam Nübel in der laufenden Spielzeit bisher gerade einmal auf zwei Einsätze.

Das Thema Nübel ist allerdings nur eines von vielen, bei dem sich Flick und Salihamidzic nicht einig sind. Der "Bild" zufolge herrschen zwischen den beiden "grundlegend andere Meinungen bei der Einschätzung von Spielern und Transfers".