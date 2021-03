Rangnick winken offenbar "massive finanzielle Mittel"

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Wird Ralf Rangnick der neue starke Mann beim FC Schalke?

Im Zuge der Gerüchte um eine Rückkehr von Ralf Rangnick zum FC Schalke 04 kommen täglich neue Details ans Licht. Sollte der 62-Jährige tatsächlich Sportvorstand der Königsblauen werden, winkt ihm offenbar ein warmer Geldregen.

Das berichtet die "Sport Bild" am Mittwoch. Demnach soll die sogenannte "Retter-Gruppe", die aus einflussreichen Personen aus Politik und Wirtschaft besteht, Rangnick bei einem Gespräch "massive finanzielle Mittel in Form eines zinslosen Darlehens in Aussicht gestellt haben". Mit diesem Geld solle er den dringend notwendigen Umbruch in die Wege leiten.

Vorteil: Dem Bericht zufolge könnte das Darlehen "in Anteile für die Investoren umgewandelt werden", sollte die angestrebte Ausgliederung in die Tat umgesetzt werden.

Unterdessen wurde bekannt, wen die Gruppe kontaktierte, bevor Rangnick in den Fokus rückte. So sollen Erik Stoffelshaus, der zuletzt als Sportdirektor bei Lok Moskau arbeitete, und der ehemalige Mainzer Rouven Schröder auf der Liste gestanden haben.

Warum Krösche dem FC Schalke absagte

Die aktuellen Schalke-Bosse hätten dagegen Markus Krösche gerne als neuen Knappen-Leader gesehen. Der derzeitige Manager von RB Leipzig galt als Favorit von Aufsichtsratschef Dr. Jens Buchta, sagte jedoch ab, "weil es ihn massiv störte, dass sein Name so schnell öffentlich wurde".

Nun soll Rangnick den Karren nach Möglichkeit aus dem Dreck ziehen und den anvisierten Neustart in der 2. Fußball-Bundesliga maßgeblich vorantreiben.

Unklar ist noch, ob er einen neuen Trainer installieren würde oder mit dem erst kürzlich engagierten Dimitrios Grammozis weitermacht. Da dessen Arbeitspapier ligenunabhängig gilt, müsste der Deutsch-Grieche im Falle einer Freistellung allerdings bis 2022 weiterbezahlt werden.