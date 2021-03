FC Schalke 04 feiert offenbar Transfer-Coup

Roy Gilbert / Revierfoto / Pool

Danny Latza (r.) kehrt wohl zum FC Schalke 04 zurück

Im Hinblick auf den anstehenden Neuaufbau ab der kommenden Saison, dann voraussichtlich in der 2. Bundesliga, hat der FC Schalke 04 offenbar den ersten Neuzugang verpflichtet.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wechselt Kapitän Danny Latza vom FSV Mainz 05 nach Gelsenkirchen. Latza soll als Führungsspieler das zukünftig vermutlich deutlich verjüngte Schalker Team anleiten.

Für den 31-Jährigen ist es eine Rückkehr zu den Wurzeln: Als Jungprofi brachte es der Mittelfeldspieler in der Saison 2008/2009 auf drei Ligaspiele für Schalke, ehe es ihn über Stationen bei Darmstadt 98 und beim VfL Bochum im Jahr 2015 nach Mainz zog.

Bei den Rheinhessen entwickelte sich der Sechser zum Anführer auf dem Platz. In der laufenden Spielzeit kommt er in der Bundesliga auf 21 Einsätze.

Latzas Vertrag auf Schalke soll selbstredend auch für die 2. Bundesliga gelten. Sein aktuelles Arbeitspapier bei Mainz 05 läuft nach Saisonende aus. Er ist also ablösefrei.

Anstatt vorzeitig mit Latza zu verlängern, setzten die 05er aufgrund der Unwägbarkeiten als Tabellenvorletzter die Gespräche über einen neuen Kontrakt zuletzt aus.

FC Schalke 04: Danny Latza als Führungsspieler eingeplant

Die Zeit nutzte Schalke nun offenbar, um seinen einstigen Nachwuchsspieler zurück in den Verein zu holen. Latza ist gebürtiger Gelsenkirchener und kam bereits als Achtjähriger zu den Königsblauen.

Neben dem Fokus auf die eigenen Jugendspieler könnte Latza einen wichtigen Baustein für einen schlagkräftigen Kader in der 2. Bundesliga ab der kommenden Spielzeit darstellen. Als Schalker Eigengewächs wird der 31-Jährige zudem auch beim leidgeprüften Schalker Publikum gut ankommen.

In seiner Profi-Laufbahn bestritt Latza bislang 148 Bundesligaspiel und kam 64 Mal in der zweiten sowie 73 Mal in der 3. Liga zum Einsatz.

Eine offizielle Bestätigung des Wechsels steht noch aus.