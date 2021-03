Warum Leon Goretzka zu Recht mehr Geld fordert

Fotostand / Wagner via www.imago-images.de

Leon Goretzka ist beim FC Bayern längst unverzichtbar

Seit Leon Goretzka zurück ist, läuft es für den FC Bayern wieder rund. Der Nationalspieler ist als Energiezentrum der Mannschaft nicht mehr wegzudenken. Seiner Verlängerung beim Rekordmeister steht aber wohl noch sein Wunsch nach einer saftigen Gehaltserhöhung entgegen.

Wenn am Mittwochabend Lazio Rom in der Allianz Arena zu Gast ist (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker), richten sich viele Blicke automatisch auf Leon Goretzka.

Bereits im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League vor drei Wochen hatte der nach einer Corona-Infektion genesene Muskelmann seine Bedeutung für den FC Bayern beim 4:1-Erfolg als Startelf-Rückkehrer eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

"Wir haben es geschafft, wieder den Matchday-Modus auf den Platz zu bringen, waren von Anfang an aggressiv, hatten guten Zugriff", analysierte Goretzka die Teamleistung hinterher - wohlwissend, dass er seinen Teil zur komfortablen Ausgangslage der Münchner beigetragen hatte.

Schon bei seinem 45-Minuten-Comeback beim 1:2 gegen Eintracht Frankfurt hatte Goretzka zur Freude von Trainer Hansi Flick sofort für "positive Energie" gesorgt. Seither setzte er ebenjene Power noch gewinnbringender ein. Sechs (!) Scorerpunkte in den letzten drei Bundesligapartien bestätigen die Weltklasse-Form des 26-Jährigen, der von den Verantwortlichen hochgeschätzt wird.

FC Bayern will mit Leon Goretzka verlängern

Die logische Konsequenz: Der FC Bayern will Goretzka, dessen Vertrag 2022 ausläuft, unbedingt längerfristig binden. "Leon Goretzka hat sich in den letzten zwölf Monaten extrem entwickelt. Er ist für uns in meinen Augen einer der wichtigsten Spieler geworden und ein Garant für unsere Erfolge", schwärmte Präsident Herbert Hainer im Gespräch mit "Sport1".

Über die Transformation des einst eher schmächtigen Mittelfeldspielers staunt nicht nur der Bayern-Boss. Seit dem ersten Lockdown beeindruckt Goretzka mit seiner Muskelmasse. Cybertraining und viele Einheiten mit der Kurz- und Langhantel haben den gebürtigen Bochumer in Topform gebracht.

"In den entscheidenden Spielen und Momenten ist es wichtig, physisch und psychisch topfit zu sein. Die Masse hilft mir in Zweikämpfen, macht mich noch einen Tick agiler und robuster", erläuterte Goretzka, der noch mehr als früher auf seine Ernährung achtet. Er isst weniger Fleisch und beinahe ausschließlich glutenfrei.

Mittelfeld des FC Bayern schwächelt in Goretzkas Abwesenheit

Wie wichtig der dynamische DFB-Star mittlerweile für den FC Bayern ist, zeigte sich Ende Januar, als Goretzka infolge einer Corona-Infektion einige Wochen ausfiel. Neben Joshua Kimmich klaffte in der Schaltzentrale des Champions-League-Siegers plötzlich ein Loch, das von Corentin Tolisso, Marc Roca und Co. nicht gestopft werden konnte.

Auch Goretzka selbst machte die Zwangspause zu schaffen. "Es waren schwierige zwei Wochen für jemanden, der eigentlich jeden Tag Sport macht, die Füße hochzulegen", gestand der Ex-Schalker. "Es ist nicht die Corona-Erkrankung, die in den Knochen steckt. Eher die zwei Wochen Trainingspause."

Nach der Rückkehr unterstrich Goretzka als lauf- und zweikampfstarker Antreiber direkt seinen gestiegenen Wert im Münchner Starensemble. Um diesen geht es auch in den Vertragsverhandlungen, die in den kommenden Monaten konkretisiert werden sollen.

Da die Entscheidungsträger um Sportvorstand Hasan Salihamidzic einen zweiten Fall Alaba, also den ablösefreien Abgang eines Leistungsträgers, unbedingt vermeiden wollen, soll rechtzeitig eine Einigung gefunden werden.

Goretzka fordert saftige Gehaltserhöhung beim FC Bayern

"2020 hat er einen sehr großen Sprung gemacht, um das zu werden, was wir beim FC Bayern einen Schlüsselspieler nennen", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge unlängst bei "Sport1" über Goretzka: "Ich hoffe, dass er auf der zweiten Ebene, der moralisch empathischen Ebene, auf welcher er sich ebenso hervorragend entwickelt hat, weiß, was man dem Verein in Zeiten von Corona zumuten kann."

Goretzka sind die finanziellen Herausforderungen der Klubs in Corona-Zeiten keineswegs entgangen. Doch sein Stellenwert ist nun auch weitaus höher als bei seinem ablösefreien Wechsel vom FC Schalke 04 im Sommer 2018. "Er ist mittlerweile einer der wichtigsten Spieler, wenn nicht sogar der wichtigste Spieler der Bayern", hob "Sky"-Experte Dietmar Hamann nach dem Hinspiel-Sieg in Rom hervor.

Seine Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier will sich Goretzka nach "Sky"-Informationen lukrativ vergüten lassen. Angeblich müsste das aktuelle Salär, das bei zehn Millionen Euro liegen soll, um fünf weitere Millionen pro Saison angehoben werden. Damit würde er den Schätzungen des Senders zufolge im vereinsinternen Ranking direkt hinter Robert Lewandowski (22 Millionen Euro), Manuel Neuer (18 Millionen Euro), Leroy Sané (18 Millionen Euro) und Thomas Müller (16 Millionen Euro) rangieren.

Gemessen an seiner neuen sportlichen Bedeutung für den FC Bayern scheinen Goretzkas Forderungen alles andere als überzogen.

Heiko Lütkehus (mit dpa-Material)