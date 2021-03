Bastelt Frankfurt am Schweinsteiger-Coup?

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Der ehemalige Bayern-Star Bastian Schweinsteiger arbeitet als TV-Experte

Seine Rückkehr in die Fußball-Bundesliga wäre eine faustdicke Überraschung: Bastian Schweinsteiger, Weltmeister und achtfacher Deutscher Meister mit dem FC Bayern, wird als Nachfolger von Fredi Bobic bei Eintracht Frankfurt gehandelt.

Wie "Bild" berichtet, steht der 36-Jährige auf einer Liste der SGE-Verantwortlichen, um den Posten des Sport-Vorstandes beim Bundesligisten neu zu besetzen. Bobic hatte vor wenigen Wochen öffentlich angekündigt, den Klub verlassen zu wollen, im Raum steht seither ein Wechsel zu Hertha BSC. Frankfurt lehnte jedoch eine vorzeitige Vertragsauflösung ab und arbeitet nun im Hintergrund an einer Neuausrichtung.

Der Name Schweinsteiger sei dem Bericht zufolge jedoch nicht der einzige auf der Liste. Neben dem einstigen Mittelfeldspieler gebe es weitere "Top-Kandidaten". Noch habe es keinen direkten Kontakt zwischen Frankfurt und Schweinsteiger gegeben.

Derzeit arbeitet der 121-fache deutsche Nationalspieler, der im Oktober 2019 seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt hatte, als TV-Experte für die ARD. Dort wird er bis einschließlich der Weltmeisterschaft 2022 in Katar bei Live-Übertragungen eingeplant. Darüber hinaus arbeitet Schweinsteiger derzeit zusammen mit Autor Martin Suter an einem biographischen Roman, der im September erscheinen soll.

HSV-Manager Boldt bei Eintracht Frankfurt gehandelt

Ein Kandidat mit weitaus mehr Erfahrung als Manager im Fußball-Geschäft ist der ebenfalls laut "Bild" gehandelte Jonas Boldt. Der 39-Jährige ist seit Mai 2019 Sportvorstand des Hamburger SV, zuvor arbeitete er lange Jahre bei Bayer Leverkusen an der Seite von Rudi Völler.

Boldt hatte erst im vergangenen November seinen Vertrag beim HSV bis Sommer 2023 verlängert. Derzeit kämpft der Zweitligist um den direkten Aufstieg ins Oberhaus.

Kein Thema hingegen sind dem Bericht zufolge Kölns Sportdirektor Horst Heldt sowie RB Leipzigs Markus Krösche. Der 40 Jahre alte Krösche hatte jüngst dem FC Schalke 04 bereits eine Absage erteilt.