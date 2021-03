S04 bestätigt "Gespräch" mit Rangnick

Christian Schroedter

Ralf Rangnick wird beim FC Schalke 04 gehandelt

Im Machtkampf um die Zukunft des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 bahnt sich eine Entspannung an. Die Königsblauen haben die Kontaktaufnahme zu Ralf Rangnick und dessen Berater bestätigt. Offen ist jedoch, ob Rangnick nicht viel lieber einen anderen Posten haben will.

Nach einem Austausch zwischen dem Aufsichtsrat und einer Interessengemeinschaft aus Politik, Wirtschaft und Vereinsumfeld sei man sich einig gewesen, dass der Verein in dieser sportlich wie wirtschaftlich herausfordernden Zeit Ruhe brauche, "damit Vorstand und Aufsichtsrat als zuständige Gremien die Planungen für die kommende Saison hochkonzentriert und mit voller Kraft fortsetzen können", sagte der Aufsichtsratvorsitzende Jens Buchta nach dem Gespräch der "Deutschen Presse-Agentur".

Der Streit entstand, weil die Gruppe ohne Wissen des Aufsichtsrates einen Versuch gestartet hatte, den einstigen Schalke-Coach Ralf Rangnick als Sportvorstand zu gewinnen. Das hatte Aufsichtsratschef Jens Buchta als "vereinsschädigend" bezeichnet. "Wir haben von unserer Seite festgehalten, dass - unabhängig von den inhaltlichen Vorschlägen - die Vorgehensweise der Gruppe am vergangenen Freitag für den Verein belastend war.

FC Schalke 04 hat schon Kontakt zu Ralf Rangnick aufgenommen

"Wir möchten zum Wohl des Vereins mit allen Beteiligten zusammenarbeiten, wir sind keine Opposition. Wir müssen in einer solchen Krise alle Kräfte bündeln", sagte Ulrich Paetzel, Vorstandsvorsitzender der Emschergenossenschaft und Sprecher der Gruppe am Mittwoch beim ersten öffentlichen Auftritt der Gruppe in Essen.

Mittlerweile bemüht sich der Verein auch in offizieller Mission um eine Verpflichtung von Rangnick. Buchta bestätigte eine Kontaktaufnahme zu dessen Berater Marc Kosicke.

"Wir haben heute ein konstruktives Gespräch über ein mögliches Engagement von Ralf Rangnick beim FC Schalke 04 geführt. Dieses Gespräch war offen und vertrauensvoll", hieß es in einer der "Deutschen Presse-Agentur" vorliegenden gemeinsamen Erklärung von Jens Buchta und Peter Lange für den Schalker Aufsichtsrat sowie des Managements von Rangnick.

"Wir haben die Rahmenbedingungen für eine mögliche Zusammenarbeit ausführlich erörtert. Anschließend haben wir vereinbart, die Gespräche fortzusetzen", kündigten beide Seiten an.

Will Ralf Rangnick überhaupt zum FC Schalke 04?

Aussagen von Kosicke bei "Sport1" legen jedoch nahe, dass Rangnick derzeit den Job als Bundestrainer vorzieht: "Das wäre die Krönung seiner Karriere."

Dennoch gab sich Frank Haberzettel, Geschäftsführer des Deutschen Beamtenwirtschaftsbundes, optimistisch: "Wir haben bis heute den Eindruck, dass Ralf Rangnick große Lust hat, auf Schalke Verantwortung zu übernehmen und ein Projekt Schalke zu starten. Es ist im Interesse aller Beteiligten, dass es eine schnelle Entscheidung gibt."

Die seit rund neun Monaten existierende Gruppierung, der auch der ehemalige Schalke-Profi Ingo Anderbrügge angehört, rechtfertigte ihr Vorgehen.

"Wir haben die Lethargie der letzten Monate durch die Idee Ralf Rangnick durchbrochen. Wenn diese Chance genutzt werden kann, ist die bestmögliche Lösung für den Verein gefunden", sagte Haberzettel mit Verweis auf eine Online-Petition, bei der sich mittlerweile mehr als 50.000 Schalke-Fans für eine Verpflichtung von Rangnick als Sportdirektor ausgesprochen haben.