Hammerlose für den FC Bayern und BVB

SVEN SIMON via www.imago-images.de

Hammerlose in der Champions League für BVB und FC Bayern

Titelverteidiger Bayern München trifft im Viertelfinale der Champions League in einer Neuauflage des Endspiels der Vorsaison auf Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund bekommt es mit Manchester City und Pep Guardiola zu tun.

Das ergab die Auslosung am Freitag am Sitz der Europäischen Fußball-Union in Nyon/Schweiz. Im Halbfinale ist ein deutsches Duell möglich.

Die deutschen Trainer in England gingen Duellen mit deutschen Vereinen vorerst aus dem Weg. Jürgen Klopp spielt mit dem FC Liverpool gegen Real Madrid um den Halbfinal-Einzug, Thomas Tuchel mit dem FC Chelsea gegen den FC Porto. In der Runde der letzten Vier könnten die beiden ehemaligen BVB-Trainer aufeinandertreffen.

The road to Istanbul is set! 😍



Which 2 teams will make the final? 🤔#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/HdgWQRCMHQ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 19. März 2021

Die Runde der letzten Acht wird am 6./7. und 13./14. April gespielt, das Endspiel findet am 29. Mai in Istanbul statt. Der BVB steht erstmals seit 2017 im Viertelfinale.