Guardiola schwärmt: Haaland: "einer der besten Stürmer der Welt"

Nick Potts via www.imago-images.de

Pep Guardiola lobt BVB-Star Erling Haaland

Nachdem die UEFA-Auslosung am Freitagmittag ergab, dass Manchester City im Viertelfinale der Champions League auf den BVB trifft, hat City-Coach Pep Guardiola Dortmunds Star-Stürmer Erling Haaland in den höchsten Tönen gelobt.

"Die Zahlen sprechen für sich", sagte der ehemalige Bayern-Trainer auf einer Pressekonferenz am Freitag: "er ist einer der besten Stürmer der Welt – und das in seinem Alter. Ich habe ein paar Spiele von ihm gesehen, seine Highlights und die Statistiken in der Champions League sind beeindruckend."

In der laufenden Champions-League-Spielzeit führt der Sturmtank aus Norwegen die Torjägerliste der Königsklasse mit zehn Toren und vier Treffern Vorsprung auf ein Verfolgersextett um PSG-Angreifer Kylian Mbappé an.

Gerüchte um ein mögliches Interesse der Citizens an einer Verpflichtung Haalands wollte Pep nicht kommentieren. "Er ist ein Spieler von Borussia Dortmund, daher kann ich nichts sagen," erklärte der Katalane. Er kenne die Qualitäten des Stürmers sehr genau: "Jeder kennt sie. In zwei Wochen kann ich mehr zu ihm sagen."

Am 6. April reist der BVB zum Hinspiel nach Manchester. bereits eine Woche später soll das Rückspiel im Dortmunder Signal Iduna Park stattfinden. Die Mannschaft um Nationalspieler und Ex-Borusse Ilkay Gündogan ist in der europäischen Meisterklasse allerdings nun schon seit elf Stunden und 35 Minuten ohne Gegentor.