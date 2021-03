Schalke hofft auf Rangnick-Kehrtwende

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Schalkes Aufsichtsratschef Jens Buchta

Die Absage von Ralf Rangnick hat den Aufsichtsrat des FC Schalke schwer getroffen. Am Samstag äußerte sich der Vorsitzende Dr. Jens Buchta zu den aktuellen Entwicklungen und Plänen der Königsblauen.

Gegenüber "Sky" verriet Buchta, dass der FC Schalke die Option Ralf Rangnick immer noch nicht aufgegeben hat - obwohl der 62-Jährige den Knappen eigentlich schon abgesagt hat. Man werde am Montag mit dem Berater von Ralf Rangnick ein weiteres Gespräch führen, erklärte Buchta. "Und dann werden wir noch mal ausloten, was möglich ist und was nicht möglich ist."

Die Aussagen des Schalker Aufsichtsratchefs in der Übersicht. Dr. Jens Buchta über ...

... Rangnicks Absage: "Ich bin von der Nachricht beim Tanken überrascht worden. Wir hatten am Donnerstag ein gutes Gespräch mit dem Berater von Ralf Rangnick und einem Kollegen von ihm. Wir haben unsere Rahmenbedingungen, die wir für die 2. Liga zur Verfügung stellen können, erörtert und auch diskutiert. Wir sind nach dem Gespräch mit der Verabredung auseinandergegangen, dass wir in der nächsten Woche einen weiteren Termin haben, an dem Ralf Rangnick auch persönlich teilnimmt. Umso überraschter war ich dann, als ich heute davon erfahren habe. Ich bin sehr verwundert. Ich habe keinen Anlass gesehen, an einem Folgegespräch zu zweifeln.

... die Chance, dass Rangnick doch noch überredet werden kann: "Wir werden am Montag mit Herrn Kosicke [Rangnicks Berater, Anm.d.Red.] ein Folgegespräch haben. Und dann werden wir noch mal ausloten, was möglich und was nicht möglich ist."

... das Angebot des FC Schalke an Rangnick: "Wir haben uns nicht über Forderungen ausgetauscht, weil wir nur den Rahmen vorstellen wollten, den Schalke 04 für die 2. Liga zur Verfügung stellen kann. Forderungen von Ralf Rangnick sind bisher überhaupt nicht gestellt worden."

... Rückendeckung für Rangnick im Aufsichtsrat: "Ich kann das ganz klar beantworten. Es gab in der Sitzung am 12. März keinerlei Diskussionen über Ralf Rangnick und ich bin mir sicher, dass wir im Aufsichtsrat niemanden finden würden, der gegen eine Verpflichtung von Ralf Rangnick wäre.

... die einflussreiche Gruppe aus aus Wirtschaft, Politik und Umfeld: "Ich will nicht von Opposition sprechen. In unserer Situation ist jeder willkommen, uns zu unterstützen. Wir wären als Schalke 04 ja verrückt, wenn wir in dieser Situation Unterstützung ablehnen würden. Das wir mit dieser Aktion nicht glücklich sind, ist selbstredend. Dass wir nicht glücklich darüber sind, dass von dieser Gruppe Sponsoren angesprochen wurden, ist auch völlig klar. Ansonsten sind wir natürlich für Gespräche offen. Das haben wir auch im Gespräch mit der Gruppe klar signalisiert. Ich würde diese Gruppe dann aber auch bitten, die finanziellen Möglichkeiten, die sie haben, auch mal transparent und öffentlich zu machen. Ich habe die Gruppe darum gebeten, Lösungen, die uns helfen, mit dem Vorstand zu diskutieren."

... einen Plan B: "Wir müssen erstmal das Gespräch am Montag abwarten. Aber natürlich ist es nicht so, dass wir planlos durch die Gegend rennen. Wir haben uns schon immer mit anderen Optionen beschäftigt. Wenn sich die Option Ralf Rangnick nicht umsetzen lassen sollte, gehe ich davon aus, dass wir auch sehr kurzfristig eine Lösung für die Position des Sportvorstandes präsentieren können."