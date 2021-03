Norwegen ergreift ungewöhnliche Haaland-Maßnahme

Ulrich Hufnagel via www.imago-images.de

Beim BVB und in Norwegen im Rampenlicht: Erling Haaland

Erling Haaland ist nicht nur beim BVB der unumstrittene Superstar. Auch in der norwegischen Nationalmannschaft ragt der treffsichere Stürmer heraus. Um den 20-Jährigen vor den anstehenden WM-Qualifikationsspielen aus dem Rampenlicht zu nehmen, greift der Verband zu einer ungewöhnlichen Maßnahme.

Erling Haaland ist seit Monaten eine der am heißesten gehandelten Aktien auf dem internationalen Transfermarkt. Es gibt kaum einen Spitzenklub, der bisher nicht mit einer Verpflichtung des jungen Stürmers in Verbindung gebracht wurde.

Besonders ausgiebig wird über Haaland in England und Spanien diskutiert, schließlich sitzen dort die Vereine, denen die besten Karten im Poker um das Sturm-Juwel angedichtet werden.

Norwegen sperrt die spanische Presse aus

Das Interesse der spanischen Medien am Dortmunder ist in diesen Tagen besonders groß, denn Haaland bereitet sich mit der norwegischen Nationalmannschaft in Marbella auf das anstehende WM-Qualifikationsspiel gegen Gibraltar am Mittwoch vor. Umso mehr hoffen "Marca", "Mundo Deportivo", "AS" und Co., auf kurzem Weg an Informationen bzw. O-Töne heranzukommen. Doch dazu wird es nicht kommen.

Damit der Hype um den am Sonntag angereisten Superstar nicht überhand nimmt, haben die norwegischen Verantwortlichen die spanische Presse zunächst von sämtlichen Trainingseinheiten ausgesperrt. Zumindest am Montag bleiben Haaland somit lästige Fragen nach seiner Zukunft erspart.

Ob Haaland gegen den Fußballzwerg aus Gibraltar überhaupt zum Einsatz kommt, ist derweil noch gar nicht sicher. Offenbar überlegen sich die Verantwortlichen, den Stürmer für das zweite, auf dem Papier deutlich schwierigere Qualifikationsspiel gegen die Türkei zu schonen. Dass ein fitter Haaland auch für das Team Norge goldwert ist, zeigt seine Bilanz im Nationaltrikot. Dort traf er in nur sieben Spielen bereits sechs Mal für sein Land.