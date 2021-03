Reus stellt klar: "Bin halt kein Spielertyp Effenberg"

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Marco Reus hat sich noch einiges vorgenommen mit dem BVB in dieser Saison

Marco Reus ist zuversichtlich, seinem Klub Borussia Dortmund in Kürze schon wieder zur Verfügung zu stehen. Eventuell könnte er sogar nach der Länderspielpause wieder ins normale Mannschaftstraining beim BVB einsteigen.

"Es war Glück im Unglück würde ich sagen. Ich habe auch im ersten Moment gedacht, dass es schlimmer ist", so der 31-Jährige im Podcast "kicker meets DAZN" über das rüde Foulspiel seines Gegenspielers Vladimir Darida von Hertha BSC vor knapp zwei Wochen. Reus musste im Anschluss mit lädiertem Sprunggelenk ausgewechselt werden und fehlte zuletzt beim 2:2 des BVB beim 1. FC Köln.

In der heißen Saisonphase in drei verschiedenen Wettbewerben will Reus seinen Schwarz-Gelben dann wieder in Gänze zur Verfügung stehen. Unter Cheftrainer Edin Terzic, der das Team noch bis zum Sommer hauptverantwortlich coachen wird, hatte der BVB-Kapitän in den letzten Wochen seine Form wiedergefunden und mit vielen spielerischen und Offensivszenen geglänzt.

Kritische Worte gibt es aber trotzdem immer wieder am gebürtigen Dortmunder - vor allem auch an seiner Präsenz und Kommunikation auf dem Platz in seiner Rolle als Spielführer. Reus selbst stellte noch einmal dazu fest: "Ich bin halt kein Spielertyp Effenberg. Ich sag meine Dinge intern in der Kabine und wenn ich auf dem Platz etwas sage, hat es meistens mit der Situation etwas zu tun, weil ich etwas verbessern möchte."

Der Führungsspieler der Westfalen zog noch einen weiteren Vergleich: "Ich bin auch kein Thomas Müller, der jedes Mal immer reinruft. Das ist auch super. Aber es ist ja auch nicht schlechter, wenn man weniger und präziser etwas sagt. Da muss sich jeder Spieler selber wohlfühlen."

Noch kein Kontakt zu Rose: "Er hat in Gladbach noch viel zu tun"

Reus betonte, sich bei seinem Herzensverein Borussia Dortmund auch nach neun Jahren als Bundesliga-Profi noch immer wohlzufühlen. "Ich muss mich jeden Tag beweisen, das ist mein Ego. Ich gehe auf den Platz, egal ob Training oder Spiel, um mich zu verbessern. Sowohl die guten als auch die schlechten Sachen. Das war von Tag eins an so, und wenn das bei mir nicht mehr so der Fall wäre, dann würde ich auch einen Cut machen", so Dortmunds Nummer 11, der noch einen gültigen Vertrag bis 2023 besitzt.

Derzeit habe er übrigens noch keinen direkten Kontakt zu seinem künftigen Trainer Marco Rose, der mit Borussia Mönchengladbach noch eine sportliche Krise zu überstehen hat und nach dieser Saison vom Niederrhein ins östliche Ruhrgebiet wechseln wird: "Er hat in Gladbach noch viel zu tun und wir haben auch noch viele Aufgaben", betonte Reus. Die Themen für erste Gespräche mit seinem künftigen Chefcoach stehen für ihn aber schon fest: "Dass wir, glaube ich, zu viele einfache Gegentore bekommen, Standard-Gegentore. Dass das eine Saison in einem wichtigen Spiel entscheiden kann. Dass wir da auf jeden Fall Zeit investieren sollten. Das haben wir in der Vergangenheit wenig gemacht, in letzter Zeit wieder mehr. Und dementsprechend schauen unsere Spiele dann auch aus."