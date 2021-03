Delaney macht BVB-Zukunft auch von Rose abhängig

Moritz Mueller via www.imago-images.de

Thomas Delaney weiß noch nicht, ob er seinen BVB-Vertrag verlängern wird

Im Sommer jährt es sich zum dritten Mal, dass Thomas Delaney einen Vertrag bei Borussia Dortmund unterzeichnet hat. Ob er diesen noch mal verlängert, lässt der Mittelfeldspieler zum gegenwärtigen Zeitpunkt offen. Ausschlaggebend hierfür sind auch die Pläne des neuen BVB-Trainers Marco Rose.

Die Traineranstellung von Marco Rose bei Borussia Dortmund zur kommenden Saison wirft ihre Schatten voraus. Spieler, deren Verträge in wenigen Wochen oder im Sommer 2022 enden, sitzen etwas zwischen den Stühlen. Dazu gehört auch Thomas Delaney, der sich über seine Zukunft am Rheinlanddamm noch nicht ganz im Klaren ist.

Mit dem BVB habe es noch keine Gespräche über die längerfristige Zusammenarbeit gegeben, versicherte Delaney gegenüber der dänischen Zeitung "Bold". "Ich bin mir aber sicher, dass sich der Verein genauso wie ich Gedanken darüber macht."

Im Sommer komme mit Rose ein neuer Trainer, der Einfluss auf seine Zukunftsentscheidung nehmen könne, wies der Nationalspieler auf die Situation ab der Spielzeit 2021/22 hin. "Wenn er in die eine oder andere Richtung gehen will, dann muss ich das auch berücksichtigen."

Den Status als unumstrittener Stammspieler hatte Delaney seit seinem 20 Millionen Euro teuren Wechsel im Sommer 2018 nie inne. In der laufenden Saison setzten weder Lucien Favre noch dessen Nachfolger Edin Terzic konstant auf die Dienste das dänischen Nationalspielers, der 20 Mal ein Mandat in der BVB-Startelf erhielt.

Thomas Delaney beim BVB nicht unverzichtbar

Natürlich weiß auch Delaney, dass er bisher nicht als unverzichtbar gilt. "Meine Zeit in Dortmund war immer ein Auf und Ab", sagte er. In den letzten beiden Bundesliga-Partien schmorte der aggressive Sechser durchgehend auf der Dortmunder Ersatzbank. "Es gab intensive Phasen mit vielen Spielen und andere mit nicht so vielen."

Er wisse ja selbst, dass er in der letzten Zeit (mal wieder) nicht viel gespielt habe, drückte Delaney nach. Das Resümee seiner Dortmunder Zeit fällt aber trotz allem positiv aus. "Es ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert, also bin ich eigentlich ganz zufrieden, außer dass wir als Mannschaft nicht so gut gespielt haben, wie wir es gerne hätten."