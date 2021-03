Flick-Abgang vom FC Bayern doch nicht ausgeschlossen?

Frank Hoermann/SVEN SIMON

Hansi Flick ist beim FC Bayern vertraglich noch bis 2023 gebunden

Bei der Suche nach einem neuen Bundestrainer gilt Hansi Flick als Wunsch-Kandidat des DFB. Der FC Bayern möchte seinen Erfolgscoach jedoch nicht ziehen lassen. Gänzlich ausgeschlossen ist ein Abgang Flicks aber offenbar nicht.

Es war ein echtes Machtwort von Karl-Heinz Rummenigge. Dass Hansi Flick den FC Bayern im kommenden Sommer nicht verlasse, habe "nichts mit Wahrscheinlichkeit zu tun. Das ist Fakt", sagte der Vorstandschef zuletzt der "Welt am Sonntag".

Und: "Wir sind gut beraten, das zu Ende zu bringen, was wir vertraglich vereinbart haben." Dies habe er Flick auch "unmissverständlich mitgeteilt", so Rummenigge. Anders ausgedrückt: Der deutsche Rekordmeister geht davon aus, dass Flick seinen bis 2023 laufenden Vertrag erfüllt.

Laut "Sport Bild" ist der Verbleib des 56 Jahre alten Übungsleiters in München über den kommenden Sommer hinaus allerdings trotz Rummenigges klaren Worten nicht in Stein gemeißelt. Hintergrund: das Werben des DFB um Flick als Nachfolger von Joachim Löw, der nach der EM-Endrunde sein Amt zur Verfügung stellen wird.

Zwar werde der Verband demnach keinesfalls aktiv auf Flick beziehungsweise die Bayern zugehen, um über eine Freigabe des Coaches zu verhandeln. Das hatte DFB-Präsident Fritz Keller gegenüber Rummenigge in einem Telefonat versichert. Sollte Flick jedoch von sich aus signalisieren, dass er zu einem Wechsel bereit wäre, könnte neue Dynamik in die Personalie kommen, heißt es. Grundsätzlich wolle Flick seine Entscheidung am Saisonende treffen.

Verbleib von Hansi Flick? FC Bayern "relativ sicher"

Dass Flick diesen unbequemen Weg jedoch nicht geht, ist nach Ansicht der Verantwortlichen des FC Bayern "relativ sicher". Als zu loyal wird er offenbar im Klub eingeschätzt.

Allerdings: Sollte es wie schon im vergangenen Sommer große Diskrepanzen in Sachen Transferplanung zwischen Flick und den Bossen um Sportvorstand Hasan Salihamidzic geben, würde das "Sport Bild" zufolge den Wechsel-Wunsch des langjährigen Löw-Assistenten womöglich befeuern.

Insbesondere in der Mittelfeldzentrale sieht Flick seinen Kader nach den Abgängen von Thiago und Coutinho wohl noch nicht stark genug aufgestellt. Dort würde er am liebsten einen "Top-Spieler" verpflichten, heißt es.