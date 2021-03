ÖFB-Team: Gute Auswärts-, schlechte Startbilanz

GEPA pictures/ Philipp Brem

David Alaba und Co. bereiten sich auf das Match in Schottland vor

Die letzte Auswärtsniederlage kassierte Österreichs Nationalmannschaft vor eineinhalb Jahren mit einem B-Team in Lettland. Allerdings startete die ÖFB-Auswahl in drei der letzten vier Qualifikationen ohne Sieg.

Die jüngste Auswärtsbilanz des österreichischen Nationalteams stimmt für den WM-Qualifikationsstart zuversichtlich. Vor dem Duell am Donnerstag (20:45 Uhr MEZ) mit Schottland in Glasgow hat die ÖFB-Auswahl ihre jüngsten vier Auftritte in der Fremde allesamt gewonnen. Im vergangenen Jahr gab es in der Nations League Siege in Norwegen (2:1), Nordirland (1:0) und Rumänien (1:0), zudem behielt man beim Test in Luxemburg mit 3:0 die Oberhand.

Die bisher letzte ÖFB-Auswärtsniederlage setzte es am 19. November 2019 in der EM-Qualifikation beim 0:1 in Lettland. In dieser Partie war allerdings eine B-Mannschaft im Einsatz, nachdem drei Tage zuvor die EURO-Teilnahme fixiert worden war.

Weniger verheißungsvoll liest sich die Statistik der jüngsten Quali-Autaktspiele des Nationalteams. Drei der vergangenen vier Ausscheidungen begannen mit Punkteverlusten (2019 EM-Quali Polen 0:1/heim, 2014 EM-Quali Schweden 1:1/heim, 2012 WM-Quali Deutschland 1:2/heim). Nur die Qualifikation für die WM 2018 wurde im September 2016 mit einem mühevollen 2:1 in Georgien eröffnet.

