FC Bayern in fortgeschrittenen Gesprächen mit Vázquez?

Pressinphoto/Shutterstock via www.imago-images.de

Lucas Vázquez soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Mit Ausnahme der Saison 2014/15 läuft Lucas Vázquez seit 2007 im Dress von Real Madrid auf. Nach 14 Jahren ist seine Zeit bei den Königlichen aber wohl vorbei. Der Vertrag die 29-Jährigen läuft am Ende der Saison aus. Ein ablösefreier Wechsel zum FC Bayern München bahnt sich an.

Wie die "AS" berichtet, haben die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters bereits Gespräche mit Vázquez aufgenommen. Die Verhandlungen sind demnach "sehr weit" fortgeschritten. Eine Einigung könne es in den kommenden Tag gebe, so die Sportzeitung aus Madrid.

Das Arbeitspapier des Spaniers bei Real Madrid ist nur noch bis zum Saisonende datiert. Auf ein Verlängerungsangebot wartet der auf der rechten Seite vielseitig einsetzbare Profi bislang vergeblich. Die Zeichen stehen auf Abschied.

Und das obwohl Vázquez in der aktuellen Saison Stammspieler im Team von Trainer Zinédine Zidane ist. In 31 Pflichtspielen stand er auf dem Platz, davon 28 Mal in der Startelf.

Vázquez kann sowohl auf der rechten Abwehrseite, im rechten Mittelfeld als auch auf der rechten Angriffsposition spielen. Beim FC Bayern könnte der neunfache spanische Nationalspieler daher sowohl Transfer-Flop Bouna Sarr in der Defensive als auch Douglas Costa, der wohl zu Juventus zurückkehren wird, in der Offensive ersetzen.

Setzt Vázquez seine Titeljagd beim FC Bayern fort?

Vázquez wechselte 2007 vom FC Ural zu Real Madrid. In der Saison 2014/2015 wurde er an Espanyol Barcelona verliehen. Für die Königlichen absolvierte er insgesamt 237 Pflichtspiele, in denen er 26 Treffer erzielte und 53 weitere Tore vorbereitete.

Mit den Blancos gewann Vázquez drei Mal die Champions League, drei Mal die Klub-Weltmeisterschaft und wurde zwei Mal spanischer Meister. Seine Titeljagd könnte beim FC Bayern München fortgesetzt werden.