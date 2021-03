DFB-Legionär Koch gibt Haaland Wechsel-Empfehlung

Edith Geuppert

Verlässt Erling Haaland den BVB? Laut Robin Koch wäre die Premier League perfekt

Erling Haaland umgeben seit seinem Wechsel zu Borussia Dortmund Gerüchte um einen Transfer zu einem der absoluten Topklubs. Die Premier League wäre laut DFB-Legionär Robin Koch wie maßgeschneidert für den BVB-Star.

Für Robin Koch wäre die englische Premier League für Erling Haaland als nächste Destination in seiner noch jungen Karriere die beste Wahl.

"Mit seiner Statur, diesem Körper, wäre er hierfür gemacht! Ich denke, die Premier League passt perfekt zu Haaland", sagte Koch im Interview mit der "Sport Bild". "Vielleicht bleibt er noch ein, zwei Jahre in Dortmund und kommt dann – gerne auch zu uns nach Leeds."

Tatsächlich sieht sich Haaland andauernd mit Gerüchten um seine Zukunft konfrontiert. Schon vor seiner Vertragsunterzeichnung bei Borussia Dortmund waren reihenweise Topklubs hinter dem Shootingstar her. Beim BVB unterschrieb er bis 2024, soll den Klub aber im Sommer 2022 via Ausstiegsklausel verlassen können.

In den letzten Tagen überschlugen sich in der Haaland-Berichterstattung mal wieder die Ereignisse. In Spanien war zu lesen, dass sich der 20-Jährige für einen Wechsel zu Real Madrid entschieden habe. In England werden den Manchester-Klubs United und City großes Interesse nachgesagt.

So stehen die Chancen des BVB in der Champions League

In Kürze können sich die Skyblues ein Livebild von Haaland machen. Am 6. April empfängt ManCity den BVB zum Hinspiel im Viertelfinale der Champions League.

Für Koch, der seit Saisonbeginn für Leeds United spielt und schon Erfahrungen mit Pep Guardiolas Team sammeln durfte, sind die Engländer "wahrscheinlich der Favorit". Der BVB könne aber auch überraschen, so der ehemalige Freiburger.

Koch setzt in seiner persönlichen Einschätzung vor allem auf Haaland. "Die Abwehr von City ist zwar besser geworden", betonte Koch, "aber Erling Haaland kann auch gegen City einen Ball reindrücken. Haaland hat den Killerinstinkt, und die Champions League scheint ihm besonders viel Freude zu bereiten." In sechs Königsklassenspielen traf der BVB-Star bereits überragende zehnmal.