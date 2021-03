Löw warnt vor Island - Can sieht Pleite als Motivation

Bernd Feil/M.i.S. via www.imago-images.de

BVB-Profi Emre Can (r.) steht vor einem Einsatz mit der deutschen Nationalmannschaft

Bundestrainer Joachim Löw hat vor dem Start in die WM-Qualifikation vor Auftaktgegner Island gewarnt.

"Sie sind als Mannschaft schwer zu bespielen", sagte Löw vor dem Duell am Donnerstag (20:45 Uhr/RTL) in Duisburg: "Sie können echt gut verteidigen und spielen schnell und schnörkellos nach vorne."

Das Spiel der Isländer, "die Bälle hoch nach vorne zu schlagen und nachzusetzen, Standardsituationen herausholen, den Gegner zu vielen Queraktionen zu zwingen", sei zwar nicht immer attraktiv, aber höchst effektiv, so Löw: "Sie wissen: Wenn wir bestehen und für Überraschungen sorgen wollen, dann durch eine Top-Mannschaftsleistung. Und genau so sieht man sie auch. Sie stehen sehr kompakt, es ist kein Wunder, dass sie so wenige Tore bekommen."

Der Bundestrainer schwärmte auch über die mentale Stärke: "Isländer sind bekannt für eine gesunde Mentalität, für eine Gewinnermentalität. Egal, wie das Spiel läuft: Sie geben eigentlich nie nach, geben nicht auf."

Dass Island auf seinen Topstar Gylfi Sigurdsson vom englischen Erstligisten FC Everton aus privaten Gründen verzichten muss, sei eine Schwächung für den Gegner, so Löw: "Das ist sicher ein Nachteil, weil er das Spiel der Isländer sehr prägt."

Can: Löw-Abschied darf keine Rolle spielen

Nationalspieler Emre Can hat sich derweil zur jüngsten 0:6-Pleite in Spanien geäußert und diese als zusätzliche Motivation für den Start ins Länderspieljahr 2021 gesehen.

"Wir müssen aus Fehlern lernen. So ein Gesicht dürfen wir nie wieder zeigen", erklärte der Defensivspieler von Borussia Dortmund.

Der angekündigte Abschied von Bundestrainer Joachim Löw nach der EM im Sommer dürfe keine Rolle spielen, erklärte der 27-Jährige. "Uns Spielern ist es so gut wie egal. Wenn wir bei der EM spielen, haben wir immer Druck. Der Trainer ist auf jeden Fall sehr, sehr motiviert."

Can wird Löw nicht nur als Trainer in Erinnerung behalten. "Er ist ein wundervoller Mensch. Jeder hier beim DFB kann bestätigen, dass er ein wundervoller Mensch ist", sagte Can: "Schade, dass er geht." Alle wollen ihm eine "erfolgreiche EM zum Abschied schenken."