Holt der FC Bayern Hoppe als Lewandowski-Backup?

Roy Gilbert / Revierfoto / Pool

Matthew Hoppe könnte vom FC Schalke 04 zum FC Bayern wechseln

Die Leistungen von Matthew Hoppe gehörten beim FC Schalke 04 in dieser Saison zu den seltenen Highlights. Nun kursiert ein wildes Gerücht, dass den Youngster mit dem FC Bayern in Verbindung bringt. Und auch ein BVB-Star ist Teil der Gleichung.

Wie die mexikanische Sparte des Sportsenders "ESPN" berichtet, könnte sich Hoppe schon bald dem deutschen Rekordmeister anschließen. Angeblich seien die Münchner bereit, im Sommer bis zu 20 Millionen Euro für den US-Amerikaner zu bezahlen. An der Isar sei Hoppe künftig als Backup für Robert Lewandowski angedacht, munkelt "ESPN".

Grundlage der Spekulationen des TV-Senders ist, dass der Wunschspieler für den Angriff, Borussia Dortmunds Juwel Erling Haaland, für den amtierenden Champions-League-Sieger derzeit nicht zu finanzieren sei. Im jüngsten Medienberichten wurde gemunkelt, dass die Ablösesumme für den Norweger wohl bei rund 120 Millionen Euro liegen könnte.

In den wirtschaftlich unberechenbaren Zeiten der Pandemie dürfte dies für den deutschen Primus zu viel sein, insbesondere da mit Innenverteidiger Dayot Upamecano bereits ein teurer Neuzugang feststeht.

Wird Hoppe beim FC Bayern der neue Choupo-Moting?

Hoppe sei hingegen deutlich günstiger und wäre zudem mutmaßlich dazu bereit, sich zunächst hinter Lewandowski einzureihen und klaglos auf der Bank zu sitzen, argumentiert "ESPN". Bislang übernimmt die Rolle des Lewandowski-Vertreters noch Eric Maxim Choupo-Moting. Der Vertrag mit dem Angreifer läuft allerdings im Sommer aus.

Wie viel Wahrheit in den Spekulationen steckt, ist allerdings ungewiss. So konnte Hoppe bislang noch nicht nachhaltig seine Bundesligatauglichkeit unter Beweis stellen. Seit seiner Galaphase im Januar mit fünf Treffern in drei Spielen wartet der 20-Jährige nun bereits neun Spiele auf einen Torerfolg.

Außerdem hat der FC Bayern mit der Strategie, junge Backups aus Gelsenkirchen zu holen, in der jüngsten Vergangenheit eher schlechte Erfahrungen gemacht. So konnte Alexander Nübel, der im vergangenen Sommer als Neuer-Vertreter nach München wechselte, bei seinen Auftritten noch nicht beweisen, dass er den hohen Anforderungen des Rekordmeisters gerecht wird.