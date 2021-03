Corona-Alarm vor WM-Quali! DFB-Star wohl positiv getestet

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Jonas Hofmann (2.v.l.) soll positiv getestet worden sein

Vor dem Länderspiel gegen Island in der WM-Qualifikation am Donnerstag (20:45 Uhr bei RTL) gibt es innerhalb der deutschen Fußball-Nationalmannschaft offenbar einen Coronafall.

Das berichtet die "Bild". Demnach ist Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Aktuell sollen die Spieler in ihren Zimmer verweilen. Das geplante Anschwitzen am Vormittag soll abgesagt worden sein. Noch ist unklar, welche Konsequenzen der Vorfall insbesondere mit Blick auf die Spiel gegen Island nach sich zieht. Beratungen über das weitere Vorgehen laufen, so das Boulevardblatt.

Das DFB-Team startet am Donnerstag mit dem Duell gegen Island ist die WM-Qualifikation. Am Sonntag (20:45 Uhr) gegen Rumänien und Dienstag (20:45 Uhr) gegen Nordmazedonien folgen weitere Partien.

Der deutsche Fußball wird angesichts der politischen Entscheidungen vom Dienstagmorgen ohnehin noch mehr in Erklärungsnot geraten. Warum wird gespielt? Warum können sich Personen aus 26 Haushalten zusammenfinden, um dann gemeinsam nach Rumänien zu reisen, wo die Inzidenz bei 200 liegt? "Wir in unserer Blase bekommen das hin", versicherte Torwart Manuel Neuer.

Arbeitsquarantäne für Premier-League-Stars

Besondere Vorsicht war bei den fünf Nationalspielern geboten, die in England spielen. Ilkay Gündogan, Timo Werner, Kai Havertz, Antonio Rüdiger und Bernd Leno dürfen zwar mit ihren Kollegen trainieren und spielen, müssen sich aber beim Essen und der Physiotherapie von ihnen fernhalten.

Der Deutsche Fußball-Bund könnte seine "Engländer" behandeln wie alle anderen Spieler, das betonte DFB-Direktor Oliver Bierhoff. Schließlich ist die Anweisung zur "Arbeitsquarantäne" aufgehoben, weil Großbritannien von der Bundesregierung nicht mehr als Virusvarianten-Gebiet eingestuft wird. Aber, sagte Bierhoff: "Wir wollen kein Risiko eingehen. Wir werden strengere Regeln von unserer Seite ansetzen."