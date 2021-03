Gerüchte um Xabi Alonso und Gladbach offiziell Geschichte

Javier Etxezarreta, via www.imago-images.de

Xabi Alonso wird nicht Coach von Borussia Mönchengladbach

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Trainer Marco Rose, der nach der laufenden Saison der Fußball-Bundesliga zum Ligakonkurrenten Borussia Dortmund wechselt, rückte unlängst überraschend Xabi Alonso in den Fokus. "Bild" und "Sport Bild" vermeldeten den Wechsel des ehemaligen Stars des FC Bayern München an die Seitenlinie der Fohlenelf unter der Woche als perfekt. Nun ist offiziell klar: Der Deal kommt nicht zustande.

Am Freitag verkündete der spanische Erstligist Real Sociedad, dass Alonso seinen Vertrag bei der zweiten Mannschaft des Teams bis Ende Juni 2022 verlängert hat.

"Ich möchte das Projekt weiter voranbringen", bestätigte der Ex-Mittelfeld-Star seine Entscheidung. Nach 28 Spieltagen der Segunda B rangiert der Unterbau aus San Sebastian auf Rang fünf der Tabelle. Der Rückstand auf den vierten Platz, der zur Teilnahme an den Aufstiegsplayoffs berechtigt, beträgt lediglich drei Punkte.

Gladbach bei Trainersuche "schon auf der Zielgeraden"

Dass es nicht zum vermeintlichen Trainerhammer kommt, deutete sich allerdings bereits wenige Stunden nach Veröffentlichung der ersten Meldungen an. Der "kicker" bestätigte zwar, dass es Kontakt zwischen den Gladbachern und Alonso gegeben habe, in die "heiße Phase" sei man aber nie eingetreten. Auch "Bild" und Co. ruderten anschließend zurück.

Eine baldige Lösung zeichnete sich jedoch zuletzt durchaus ab. "Ich bin auf einem guten Weg, wir hatten eine Kandidatenauswahl, mit der wir uns beschäftigt haben. Mit dem Fokus befinden wir uns schon auf der Zielgeraden - wir haben eine klare Vorstellung", erklärte Sportchef Max Eberl im "Aktuellen Sportstudio" des "ZDF".

Als heißeste Kandidaten galten zuletzt Namen wie Oliver Glasner (VfL Wolfsburg), Adi Hütter (Eintracht Frankfurt), Gerardo Seoane (Young Boys Bern) oder Ralf Rangnick. Ob es einer dieser Kandidaten wird, ist offen.