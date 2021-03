Joshua Zirkzees Absturz geht weiter

Alessio Tarpini via www.imago-images.de

Kehrt Joshua Zirkzee zum FC Bayern zurück?

Neun Liga-Einsätze, satte vier Treffer im deutschen Oberhaus: In der zweiten Hälfte der Bundesligasaison 2019/20 empfahl sich Joshua Zirkzee beim FC Bayern eindrucksvoll für die Position des Backups von Mittelsturm-Platzhirsch Robert Lewandowski. Beinahe vier Monate nach seinem letzten Einsatz im Trikot der Münchner ist der 19-Jährige von diesem Status meilenweit entfernt.

Dass der FC Bayern zumindest nicht uneingeschränktes Vertrauen in die Fähigkeiten seines Youngsters hat, wurde spätestens auf der Zielgeraden des aufgrund der Corona-Pandemie erst im Oktober endenden Sommertransferfensters deutlich. Kurzerhand setzt der deutsche Rekordmeister Zirkzee den erfahrenen Eric Maxim Choupo-Moting vor die Nase - offenbar ein Wirkungstreffer für den Youngster.

Zirkzee absolvierte in der Folge nur noch 27 Minuten für die Münchner, fand sich meistens bei der zweiten Mannschaft in der 3. Liga wieder, musste zu allem Überfluss in Corona-Quarantäne und wurde nach einem üblen Foul beim Unterbau für drei Pflichtspiele gesperrt.

Es folgte das Unvermeidliche: Einen Tag vor dem Ende des Wintertransferfenster trennte sich Bayern von Zirkzee. Der Niederländer wurde - Kaufoption von 15 Millionen Euro inklusive - zum italienischen Erstligisten Parma Calcio verliehen.

"Parma steht in Italien hinten drin und braucht dringend Tore", erklärte Bayerns Nachwuchschef Jochen Sauer den Schritt damals und ergänzte: "Ich glaube, dass es für ihn eine Möglichkeit ist, Selbstbewusstsein zu tanken und Tore zu schießen." Coach Hansi Flick ergänzte, er hätte Zirkzee zwar grundsätzlich gerne weiter in der Mannschaft gehabt, für seine Entwicklung sei die Leihe jedoch besser.

Hat Zirkzee überhaupt noch eine Zukunft beim FC Bayern?

Diese Worte liegen inzwischen beinahe zwei Monate zurück, bewahrheitet haben sie sich nicht. Anstatt Parma mit den dringend benötigten Toren aus dem Keller der Serie A zu ballern, schmorrt Zirkzee meist auf der Bank. Mehr als vier Einsätze, 108 Minuten und null Torbeteiligungen stehen nicht zu Buche.

Angesichts dieser mageren Ausbeute und dem weiterhin drohenden Abstieg vor Augen ist es mehr als unwahrscheinlich, dass Parma die Kaufoption zieht. Zirkzee wird nach der Saison also wohl einen Neuanfang beim FC Bayern starten müssen. Dort endet sein Vertrag erst im Sommer 2023.

Dass Zirkzee an der Säbener Straße offene Türen vorfindet, darf allerdings arg bezweifelt werden. Zumal Choupo-Moting die Rolle des Lewandowski-Vertreters ruhig hinnimmt und perfekt ausfüllt. Zuletzt spekulierte die "Bild", dem 32-Jährigen winke ein weiteres Jahr in der bayerischen Landeshauptstadt.

Und Zirkzee? Derzeit ist völlig offen, wie es für den niederländischen Juniorennationalspieler weitergeht. "Er ist ein großes Talent, aber Talent allein reicht nicht immer", mahnte Flick Zirkzee bereits zu dessen Anfängen im Profikader. Die Zukunft wird zeigen, ob er recht behält.