Bremens Veljkovic für Stuttgart-Spiel fraglich

via www.imago-images.de

Für das Bremer Spiel in Stuttgart fraglich: Milos Veljkovic

Werder Bremen muss im kommenden Bundesligaspiel beim VfB Stuttgart womöglich auf Abwehrspieler Milos Veljkovic verzichten.

Der Serbe kehrte verletzungsbedingt frühzeitig von der Nationalmannschaft seines Heimatlandes zurück. Eine dortige Untersuchung ergab eine Zerrung im Adduktorenbereich des rechten Oberschenkels, wie der norddeutsche Erstligist mitteilte.

Der 25-Jährige war in der vergangenen Ligapartie gegen den VfL Wolfsburg wegen Adduktorenproblemen ausgewechselt worden. Das Spiel in Stuttgart findet am Ostersonntag statt.