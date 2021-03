Klatsche für Haalands Norweger - Oranje atmet auf

Jorge Zapata via www.imago-images.de

BVB-Star Erling Haaland steckte mit Norwegen eine deutliche Pleite ein

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft hat in der WM-Qualifikation im zweiten Spiel ihren ersten Sieg gefeiert. BVB-Star Erling Haaland musste mit Norwegen hingegen eine schwere Niederlage einstecken.

Drei Tage nach dem Fehlstart gegen die Türkei (2:4) mühte sich das drückend überlegene Oranje-Team von Bondscoach Frank de Boer zu einem 2:0 (1:0) gegen Außenseiter Lettland.

Die Treffer erzielten Steven Berghuis (32. Minute) und der frühere Bundesligaprofi Luuk de Jong (69.). Am kommenden Dienstag folgt die Partie bei Außenseiter Gibraltar. Als erste Schiedsrichterin überhaupt leitete die Französin Stéphanie Frappart in Amsterdam ein WM-Qualifikationsspiel der Männer.

Bereits ihren zweiten klaren Sieg feierte die türkische Auswahl. Nach dem 4:2 gegen die Holländer setzte sich die Mannschaft mit 3:0 (2:0) gegen Auftaktsieger Norwegen durch und verdrängte die Skandinavier von der Spitze der Quali-Gruppe G. In Malaga trafen für die Türken Ozan Tufan (4.), Caglar Söyüncü (28.) und Ozan Tufan (59.).

Haaland gegen die Türkei abgemeldet

Auch die Bundesliga-Stürmer Erling Haaland und Alexander Sörloth gingen leer aus. Norwegens Trainer Stale Solbakken musste Hertha-Keeper Rune Jarstein zur Halbzeit auswechseln.

Vor beiden Partien wiesen die Spieler mit klaren optischen Botschaften auf die mögliche politische Kraft des Fußballs hin. "Football Supports Change" ("Fußball unterstützt Wandel") stand auf den schwarzen T-Shirts, die die Niederländer bis kurz vor dem Anpfiff trugen.

Die Norweger machten vor ihrer Partie mit einer erneuten Aktion auf die Menschenrechtslage beim WM-Gastgeber Katar aufmerksam und ermunterten mögliche Nachahmer.

Portugal verspielt Zwei-Tore-Vorsprung

Am Abend verspielte Europameister Portugal in Belgrad einen 2:0-Vorsprung und damit den möglichen Sieg gegen Serbien. Die Auswahl um Superstar Cristiano Ronaldo musste sich im Duell der Gruppe-A-Auftaktgewinner mit einem 2:2 (2:0) zufrieden geben.

Diogo Jota vom FC Liverpool hatte die Gäste per Kopfball-Doppelpack in Führung gebracht (11./36.). Aleksandar Mitrovic glückte unmittelbar nach der Pause der Anschluss (46.), der Frankfurter Filip Kostic (60.) rettete den anstürmenden Serben immerhin noch einen Punkt. Einem Treffer von Ronaldo in den hektischen Schlusssekunden verweigerte der Referee die Anerkennung.

Auch der WM-Dritte Belgien kam in Gruppe E nicht über ein 1:1 (0:0) in Tschechien hinaus. Der Weltranglistenerste liegt punktgleich hinter den Tschechen auf dem zweiten Rang.

Belgien geriet durch ein Tor von Lukas Provod in Rückstand (50.), Romelu Lukaku gelang auf Zuspiel von Kevin De Bruyne das 1:1 (61.).