"Großer Fehler": Todibo hadert mit Schalke-Gastspiel

Jean-Clair Todibo wurde beim FC Schalke 04 nicht glücklich

Nach nicht einmal sechs Monaten endete das Gastspiel von Jean-Clair Todibo beim FC Schalke 04 im vorigen Sommer schon wieder. Der junge Verteidiger hatte bei den Knappen zuvor kaum Eindruck hinterlassen. Mit seiner Zeit in Gelsenkirchen hadert er bis heute.

Im "L'Équipe"-Interview blickte der 21-Jährige selbstkritisch auf seine Leistungen zurück. "Bei Schalke habe ich Fehler gemacht", gestand Todibo, der bei sich selbst einen "Mangel an Demut, Ernsthaftigkeit und Professionalität" ausmachte.

So sei die Leihe zu einem "persönlichen Misserfolg" geworden, bilanzierte der Abwehrspieler, der daraus gelernt haben will: "Es war ein großer Fehler der Jugend."

Zehn Mal war Todibo wettbewerbsübergreifend für Schalke 04 zum Einsatz gekommen, vor allem in seinen acht Bundesliga-Spielen hatte der Franzose, dessen Transferrechte seit 2019 beim FC Barcelona liegen, komplett enttäuscht.

So sah er sich letztlich gar gezwungen, bei seinen Vorgesetzten um Entschuldigung zu bitten. Schalkes damaliger Technischer Direktor Michael Reschke habe erwidert: "Bei all dem Potenzial, das du hast - wie kannst du dich da so verhalten? Wenn du die Mentalität von Joshua Kimmich hättest, würdest du in Barcelona spielen."

Zeit beim FC Schalke 04 ein "Schlag auf den Hinterkopf"

Aus heutiger Sicht bewertet Todibo seine Zeit auf Schalke als "guten Schlag auf den Hinterkopf". Es hätten sich "viele Türen" für ihn verschlossen, wodurch er begonnen habe, "anders zu denken", schilderte der Profi selbstkritisch.

Aktuell kickt der Youngster wieder in seiner Heimat bei OGC Nizza, wo er endlich Stammspieler ist. Barca hatte eine weitere Leihe nach Portugal zu Benfica im Winter vorzeitig abgebrochen, da Todibo auch in Lissabon nur auf der Bank saß. Sein Arbeitspapier in Barcelona ist noch bis 2023 gültig.