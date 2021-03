Kostet der Bobic-Poker Frankfurt Millionen?

Jan Huebner

Bobic will das Kapitel Eintracht Frankfurt beenden

Sportlich steht Eintracht Frankfurt am Wochenende das wegweisende Duell gegen den BVB ins Haus. Perspektivisch noch viel wichtiger ist aber die Frage, wie es in der Causa Bobic weitergeht - und mit wem. Den Hessen droht hier eine Hängepartie, die im schlimmsten Fall viele Millionen kosten könnte.

Der Fall Bobic sorgt in der Vereinsspitze von Eintracht Frankfurt weiter für Unruhe. Nachdem der Sportchef seinen Abgang vor Wochen spontan verkündete, gibt es nun neue Entwicklungen. Neu ist in diesem Fall jedoch, dass es nichts Neues gibt.

Bobic unternimmt dem "kicker" zufolge derzeit keinerlei Schritte, um seinen Wechsel zur Hertha aus Berlin zu konkretisieren. Dies sorge bei den Klubverantwortlichen für Umut, schreibt das Blatt. Der Grund: Solange die Zukunft vom aktuellen Sportchef nicht geklärt ist, kann sich die Eintracht nur in eingeschränktem Maße um einen Nachfolger kümmern. Dabei wäre dies mit Blick auf die Planungen für die nächste Saison von höchster Bedeutung.

Durch die Hängepartie mit Bobic sind den Frankfurtern in möglichen Gesprächen mit potenziellen Nachfolgern die Hände gebunden. Aus diesem Grund hat die SGE bislang auch lediglich Berns Christoph Spycher ein Angebot unterbreitet. Andere Kandidaten sind derzeit noch an ihre Klubs gebunden. Und solange die Situation in Frankfurt so vage wie bisher bleibt, werden sich jene Kandidaten kaum zur Eintracht bekennen können, schreibt der "kicker".

Dazu gibt es noch ein weiteres Problem: Verpflichtet Frankfurt führzeitig einen Nachfolger, verschlechtert sich gleichzeitig die Verhandlungsposition der Adler. Die ursprünglich geforderten fünf Millionen Euro Ablöse für Bobic müssten die Hessen dann entweder deutlich nach unten korrigieren, oder im schlimmsten Fall gar komplett abschreiben.