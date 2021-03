Bericht: Schalke verhandelt mit 96-Profi Hübers

Revierfoto via www.imago-images.de

Wechselt Timo Hübers zum FC Schalke 04?

Der Abstieg des FC Schalke 04 ist nur noch Formsache. Schon jetzt laufen die Planungen für die 2. Bundesliga auf Hochtouren. Neben Danny Latza, der vom 1. FSV Mainz 05 kommt, soll offenbar ein weiterer Transfer eingetütet werden.

Wie die "Bild" berichtet, steht Timo Hübers von Hannover 96 vor einem Wechsel nach Gelsenkirchen. Demnach hat es bereits konkrete Gespräche zwischen dem im Sommer ablösefreien Innenverteidiger und S04-Interimssportchef Peter Knäbel gegeben. Dabei sei auch schon über konkrete Gehaltsvorstellungen gesprochen worden.

Neben Schalke wird auch Hertha BSC, Union Berlin, dem Hamburger SV, dem 1. FC Köln und Werder Bremen sowie der PSV Eindhoven aus der niederländischen Eredivisie Interesse an dem 24 Jahre alten Hübers nachgesagt. Bei all diesen deutschen Klubs ist die Wahrscheinlichkeit, in der kommenden Saison in der Bundesliga zu spielen, wohl größer als bei Schalke.

Dennoch kann sich der 96-Profi einen Wechsel nach Gelsenkirchen durchaus vorstellen, heißt es in dem Bericht. Der "große Reiz, den Schalke immer noch versprüht" spiele in Hübers Gedanken eine Rolle. Außerdem hat der Abwehrspieler familiäre Bindungen an das Ruhrgebiet.

Hübers wechselte 2016 von der Reservemannschaft des 1. FC Köln zu Hannover 96. Seitdem bestritt er 36 Pflichtspiele für die Profis der Niedersachsen, in denen er vier Tore erzielte und drei weitere Treffer vorbereitete.

96-Boss Martin Kind rechnet mit Hübers-Wechsel

Sein Vertrag läuft am Saisonende aus, einige Verlängerung der Zusammenarbeit ist nicht in Sicht, zumal Hannover eine Senkung des Personal-Etats plant.

"Wenn ein Erstligist Ernst macht, ist für uns das Spiel beendet", deutete 96-Boss Martin Kind schon an, dass er sich wenig Hoffnungen auf einen Verbleib macht.

Aktuell fällt Hübers wegen einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel aus.