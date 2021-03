Wildes Gerücht: Juve-Star im Tausch zum FC Bayern?

HOCH ZWEI / Italy Photo Press via www.imago-images

Rodrigo Bentancur soll sich im Visier des FC Bayern befinden

Der FC Bayern signalisiert angeblich Interesse an Rodrigo Bentancur. Für lau möchte Juventus Turin seinen Mittelfeldstar natürlich nicht abgeben und fordert stattdessen einen spektakulären Tausch mit Leon Goretzka.

Einen Abwehrspieler sowie einen weiteren Akteur für das zentrale Mittelfeld soll der FC Bayern seinem Kader im Sommer noch zuführen wollen. Passend dazu kommt in Italien ein Gerücht auf. Wie die "Tuttosport" berichtet, signalisiert der deutsche Rekordmeister Interesse an Rodrigo Bentancur.

So weit, so gut, möchte man meinen. Die italienische Sportzeitschrift fügt jedoch ein spektakuläres Detail an. Demzufolge möchte Juventus Turin seinen Mittelfeldspieler in ein Tauschgeschäft mit Leon Goretzka einweben, was das Zustandekommen eines solchen Geschäfts nicht unbedingt wahrscheinlicher macht.

Was dem Thema allerdings durchaus Brisanz bringt, ist Goretzkas 2022 auslaufender Vertrag. Jüngst schrieb der für gewöhnlich gut informierte Transferinsider Fabrizio Romano, dass der FC Bayern weiterhin daran arbeitet, die Zusammenarbeit zu verlängern. Etwas Konkretes hat sich in diesem Zusammenhang bisher allerdings nicht ergeben.

Verlängert Leon Goretzka beim FC Bayern?

"Wir werden nicht alles mitmachen können und brauchen da auch das Verständnis der Spieler", kommentierte FCB-Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge im Februar die Gemengelage um Goretzka bei "Sport1". Was übersetzt heißt: Der 26-Jährige müsste inmitten der Corona-Pandemie Abstriche beim Gehalt machen.

Goretzka schwang sich in München in den letzten Jahren zu einem der besten Achter der Welt auf und überzeugt ebenso regelmäßig im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Im direkten Vergleich hat der Münchner Starspieler Bentancur einiges voraus.

Der 23 Jahre alte Uruguayer absolvierte in dieser Saison zwar 34 Pflichtspiele, 27 von Beginn an. Bentancur wurde aber oftmals für sein fehlerhaftes Spiel aus der Defensive heraus kritisiert und erlaubte sich im laufenden Spielbetrieb schon den ein oder anderen Schnitzer.