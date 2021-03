Matthäus befürchtet "enormen Nachteil" für den FC Bayern

TEAM2 via www.imago-images.de

Lothar Matthäus sieht den FC Bayern gegen RB Leipzig "geschwächt"

Wenn der FC Bayern München am Samstagabend (18:30 Uhr) bei RB Leipzig gastiert, könnte eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft fallen. Gewinnen die Münchner, würde der Vorsprung auf den ärgsten Verfolger bereits sieben Punkte betragen. Der deutsche Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus geht allerdings nicht davon aus, dass die Partie für Bayern zum Spaziergang wird.

Matthäus sieht den FC Bayern vor allem aufgrund der personellen Situation "ziemlich geschwächt". Das schrieb der 60-Jährige in seiner "Sky"-Kolumne. Mit Jérôme Boateng und Alphonso Davies fehlen dem FCB gleich zwei Abwehr-Platzhirsche gesperrt, ein verletzungsbedingter Ausfall von Superstar Robert Lewandowski ist zudem wahrscheinlich.

"Durch die Ausfälle von Davies und Boateng fehlt vor allem das Tempo", befürchtet Matthäus und ergänzt: "Die Bayern werden wohl kompakter stehen müssen und die schnellen Leipziger nicht zum Kontern einladen." Der Ex-Spieler der Bayern vermutet übrigens, dass Coach Hansi Flick Rekord-Einkauf Lucas Hernández für Davies als Außenverteidiger ins Rennen schickt, Boateng könnte demnach von Routinier Javi Martínez ersetzt werden.

Ein Ausfall von Lewandowski würde die Sorgen des FC Bayern allerdings noch einmal deutlich vergrößern, glaubt Matthäus. "Wenn jetzt allerdings auch noch Robert Lewandowski ausfallen sollte, wären die Bayern in der Summe ziemlich geschwächt. Uli Hoeneß ist nach Ansicht der Bilder und der Knie-Verletzung samt Auswechslung das Herz in die Hose gerutscht", vermutet Matthäus. Der Mittelstürmer hat sich während der WM-Qualifikation verletzt, der polnische Verband gab bekannt, man rechne mit einer Ausfallzeit von fünf bis zehn Tagen.

Matthäus befürchtet "große Schwächung" für den FC Bayern

"Wenn er es nicht rechtzeitig zum Topspiel schafft, wäre das ein enormer Nachteil für Bayern und natürlich ein Plus für Leipzig", stellt Matthäus klar. Der 32-Jährige sei "niemals eins zu eins zu ersetzen", sein Fehlen "in so einem wichtigen Spiel wäre eine große Schwächung für die Bayern".

Markus Krösche, der Sportdirektor von RB Leipzig, hat derweil gegenüber "Bild" hingegen betont, dass die Bayern "auch ohne Lewandowski eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz kriegen".

Lewandowski war am Sonntagabend beim 3:0 der Polens gegen Andorra nach gut einer Stunde ausgewechselt worden. Untersuchungen hätten eine Bänderverletzung im rechten Knie ergeben. Lewandowski soll am Dienstag in München untersucht werden. 35 Liga-Tore hat er bislang in dieser Saison erzielt und jagt den Tor-Rekord von 40 Treffern von Gerd Müller aus der Saison 1971/72.