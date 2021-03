Haaland-Berater packt aus: War der BVB-Wechsel ein Fehler?

Christopher Neundorf/Kirchner-Media via www.imago-

Wie lange läuft Haaland noch für den BVB auf?

Erling Haaland ist im Trikot des BVB binnen weniger Monate zu einem weltweit begehrten Superstar geworden. Das weiß auch sein Berater Mino Raiola, der sich rückblickend die Frage stellt, ob der Wechsel nach Dortmund für seinen Klienten wirklich der richtige Schritt war.

Der kometenhafte Aufstieg von Erling Haaland war in dieser Form selbst von den größten Insidern und Experten nicht erwartet worden. Der Stürmer hat sich in nur wenigen Monaten auf eine Stufe mit den größten Stars der Szene geschossen. Zwangsläufig stellt sich daher schon jetzt die Frage: Ist der BVB für den 20-Jährigen bereits "zu klein"?

Haaland-Berater Mino Raiola glaubt, dass an dieser These durchaus was dran sein könnte. Er ist der Meinung, dass der Wechsel nach Dortmund zwar gute Gründe hatte, vielleicht aber doch nicht der richtige war.

"Bei Haaland haben alle danebengelegen. Er hat Dinge viel schneller gemacht als es sich die Leute vorgestellt haben. Er ist seiner eigenen Entwicklung voraus, er liegt vor seinem eigenen Plan", schwärmte Raiola im "The Athletic"-Interview von seinem Schützling: "Vielleicht war ich zu vorsichtig als ich gesagt habe: 'Oh nein, lass uns lieber nach Dortmund statt nach Was-weiß-ich-wohin zu wechseln."

Haaland "ist schneller als die Vorhersage"

"Dieser Junge, davon bin ich und alle anderen zu 100 Prozent überzeugt, kann zu jederzeit zu jedem Klub wechseln. Er ist längst auf diesem Level. Und das hätte er auch schon letztes Jahr machen können", ergänzte der Berater.

Besonders beeindruckt hat Raiola die rasante Entwicklung des jungen Norwegers: "Vielleicht gab es letztes Jahr noch Klubs, die gedacht haben: 'Oh, er war bei Red Bull, aber kann er das auch bei einem anderen Klub zeigen?' Aber er ist schneller als die Vorhersage. Er ist das Gespräch der Stadt."

Er selbst sei angesichts eines möglichen Haaland-Transfers nicht mehr aufgeregt, erklärte der "alte Hase" des Geschäfts. "Ich weiß, wie man wartet. Und das ist ein Moment, in dem man warten und schauen muss, was das Beste für den Spieler ist. Manchmal ist es besser zu bleiben, wenn alle sagen, man soll wechseln. Und manchmal ist es besser zu wechseln, wenn alle sagen, man soll bleiben. Wir werden sehen, was passiert."