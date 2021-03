DFB-Arzt Meyer plädiert für Öffnung im Jugendsport

TEAM2

Tim Meyer betreut das DFB-Team als Mannschaftsarzt

Tim Meyer, Mannschaftsarzt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, hat für eine zeitnahe Öffnung des Sports für Kinder und Jugendliche plädiert.

"Wir haben als Grundsatz aufgenommen, dass es uns noch wichtiger ist, Kinder und Jugendliche zum Sport zurückzubringen als Erwachsene. Die positiven Wirkungen des Sports für diese Altersgruppe muss ich nicht alle aufzählen", sagte Meyer der "Saarbrücker Zeitung".

Der 53-Jährige, der auch Leiter der medizinischen Taskforce der Deutschen Fußball Liga ist, kritisierte die bisherigen Regelungen bezüglich des Sports in den Rechtsverordnungen außerdem als "sehr sportfern und bürokratisch wirkend". So seien beispielsweise die vorgegebenen Gruppengrößen im Training "willkürlich" gewählt und "nicht an den Realitäten des Sports" orientiert.

Meyer hat sich in der Corona-Pandemie gezielt mit dem Wiedereinstieg des Amateur-, Kinder- und Jugendsports auseinandergesetzt und ein Konzept dazu veröffentlicht.