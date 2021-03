Haaland zum FC Bayern? Rummenigge spricht Klartext

Martin Hoffmann Berliner Str.31 via www.imago-imag

Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern hat sich zu Themen rund um den Rekordmeister geäußert

Am Samstag (18:30 Uhr) gastiert Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern München zum Spitzenspiel beim ärgsten Verfolger RB Leipzig. Im Vorfeld des Gipfeltreffens hat Klub-Boss Karl-Heinz Rummenigge zu einigen Themen rund um den deutschen Rekordmeister Stellung bezogen. Im Fokus: Unter anderem auch der BVB.

Dass Borussia Dortmund, das 2011 und 2012 als letzter Klub das Titel-Abonnement des FC Bayern durchbrechen konnte, in der laufenden Saison sogar um die Teilnahme an der Champions League bangen muss, ist für Rummenigge noch kein eindeutiges Zeichen dafür, dass RB Leipzig dem BVB den Rang abgelaufen hat.

"RB macht es ohne Frage gut, aber ich warne davor, Dortmund zu unterschätzen. Sie haben eine gute Mannschaft, nur eben ein schweres Jahr hinter sich", führte Rummenigge im Gespräch mit der "Sport Bild" aus. Für ihn sei zudem ausschlaggebend, dass der BVB in der Fünf-Jahres-Wertung der UEFA weiterhin vor den Roten Bullen aus Sachsen liege.

Rummenigge betont Rolle von Lewandowski beim FC Bayern

Ein Umstand, den die Borussen auch Offensiv-Überflieger Erling Haaland zu verdanken haben. Gerüchte, der junge Norweger sei durch seine Leistungen auch in den Fokus des FC Bayern gerückt, wollte Rummenigge allerdings nicht befeuern.

"Woher die Gerüchte kommen, weiß ich nicht. Ich kann nur eines sagen: Wir haben den Weltfußballer auf dieser Position. Robert Lewandowski hat einen Vertrag bis 2023. Und ich bin überzeugt: Bei seiner Professionalität – wenn man allein sieht, wie er trainiert und seinen Körper pflegt – ist da noch nicht das Ende angesagt", stellte der 65-Jährige klar, dass zumindest derzeit kein Bedarf im Sturmzentrum der Münchner besteht.

Zuletzt hatte Bayern-Trainer Hansi Flick höchstpersönlich noch Öl ins Gerüchte-Feuer gegossen, als er gegenüber "Sky" erklärte, man könne eine Wechsel Haalands zum FC Bayern zumindest nicht ausschließen.

Weiterhin brach Rummenigge eine Lanze für den kommenden Gegner. "RB Leipzig wird oft kritisiert für den Fakt, dass sie ein etwas an- derer Klub sind, der aus Red Bull entstanden ist und initiiert wurde. Wir müssen aufpassen, dass wir das Thema Tradition in Deutschland nicht überstrapazieren", so Rummenigge. Der Verein habe "realistische Chancen", Titel zu holen.