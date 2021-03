Müller: Lewandowski hofft auf schnelles Comeback

EIBNER/Sascha Walther via www.imago-images.de

Thomas Müller spricht über den Ausfall von Robert Lewandowski

Super-GAU für den FC Bayern: Stürmer Robert Lewandowski wird dem deutschen Rekordmeister mehrere Wochen fehlen. Wie lange der Pole genau ausfällt, steht noch nicht fest. Er selbst hofft aber, früher als prognostiziert wieder dabei zu sein.

Rund vier Wochen wird Robert Lewandowski dem FC Bayern nicht zur Verfügung stehen. Das gaben die Münchner nach einer näheren Untersuchung des lädierten Knies am Dienstag bekannt. Damit verpasst der Stürmer nicht nur das Spitzenspiel der Bundesliga gegen RB Leipzig, sondern fällt auch in der Champions League gegen Paris Saint-Germain aus.

Der Zeitpunkt des Ausfalls kommt auch für Thomas Müller zum "denkbar ungünstigsten" Zeitpunkt, wie der offensive Mittelfeldspieler in einem Instagram-Gespräch mit BVB-Profi Mats Hummels zugeben musste. Nun müssen "andere in die Bresche springen", nahm Müller seine Teamkollegen und auch sich selbst in die Pflicht: "Das ist jetzt im Fußball auch nicht das erste Mal."

Lewandowski hofft auf schnelle Rückkehr

Bereits am Dienstag telefonierte Müller mit dem verletzten Lewadowski, um sich eine Wasserstandsmeldung einzuholen. "Er ist natürlich hoffnungsvoll, dass er schneller wieder zurückkommt", erklärte Müller, dass der Pole hofft, noch vor Ablauf der vier Wochen wieder auf dem Platz stehen zu können.

Müller selbst ist allerdings skeptisch, ob der kommenden Torschützenkönig früher als geplant wieder zurückkehren wird. "Ich glaube, das ist jetzt natürlich schon ein extrem bitterer Zeitpunkt", sagte der 31-Jährige, der weiß, wie sehr Lewandowski der Mannschaft fehlen wird.

Bleibt es bei der vierwöchigen Ausfallzeit, muss der FC Bayern in den Ligaspielen gegen Leipzig, Union Berlin, Wolfsburg, Leverkusen und Mainz umplanen. Ein mögliches Halbfinale in der Champions League wäre ebenfalls in Gefahr. Die Vorschlussrunde der Königsklasse findet Ende April statt.