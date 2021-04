Oranje-Verteidiger Blind droht EM-Aus

AFP/POOL/SID/DEAN MOUHTAROPOULOS

Blind (r.) könnte verletzungsbedingt für die EM ausfallen

Dem niederländischen Fußball-Nationalspieler Daley Blind droht das EM-Aus. Der Verteidiger von Ajax Amsterdam muss wegen eins Bänderrisses im linken Sprunggelenk operiert werden.

"Ich gehe davon aus, dass meine Saison mit Ajax beendet ist", sagte der 31-Jährige: "Ich habe eine Operation nächste Woche. Wenn während der Reha alles gut geht, hoffe ich, dass noch zur EURO im Sommer schaffe."

Der 77-malige Nationalspieler hatte sich die Verletzung im WM-Qualifikationsspiel am Dienstag in Gibraltar (7:0) zugezogen. Zunächst war auch eine schwere Knieverletzung befürchtet worden. "Nach der Untersuchung im Krankenhaus stellte sich heraus, dass es zum Glück kein Schaden am Knie ist", sagte Blind.

Oranje trifft bei der EM (11. Juni bis 11. Juli) in der Gruppe C auf die Ukraine, Österreich und Nordmazedonien.