Grammozis-Verbleib auf Schalke wackelt angeblich

Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Bleibt Dimitrios Grammozis beim FC Schalke 04?

Der Verbleib von Trainer Dimitrios Grammozis beim FC Schalke 04 über den kommenden Sommer hinaus ist offenbar keineswegs in Stein gemeißelt.

0:0 im Keller-Duell gegen den FSV Mainz 05, 0:5 beim VfL Wolfsburg, 0:3 gegen Borussia Mönchengladbach - die Bilanz von Dimitrios Grammozis in seinen ersten Wochen als Chefcoach des FC Schalke 04 ist desaströs.

Gelingt den Knappen auch am Samstag (15:30 Uhr) bei Bayer Leverkusen kein Torerfolg, hätte der 42-Jährige gar seinen ersten Negativrekord in Gelsenkirchen eingefahren: Noch nie blieb eine Schalker Mannschaft unter einem neuen Trainer vier Spiele lang ohne Treffer.

Dass dem abgeschlagenen Tabellen-18. angesichts von inzwischen 13 Punkten Rückstand auf Rang 16 noch das Wunder Klassenerhalt gelingt, glaubt ohnehin niemand mehr - auch, wenn der Abstieg rein rechnerisch immer noch nicht besiegelt ist.

FC Schalke 04: Liefert Dimitrios Grammozis "Signale einer Besserung"?

Obwohl die S04-Verantwortlichen den fälligen Neuaufbau ab dem Sommer ligaunabhängig eigentlich gerne von Grammozis moderieren lassen wollen, wie der neue Sportvorstand Peter Knäbel bereits bei dessen Einstellung betonte, steht der Trainer in den kommenden Wochen unter Beobachtung.

Laut "WAZ" müsse Grammozis bis Saisonende "liefern" - und zwar zumindest "Signale einer Besserung". Keinesfalls dürfe Schalke die verbleibenden acht Partien im Oberhaus abschenken. Viele weitere Auftritte wie zuletzt sollte sich Grammozis' Team also nicht mehr erlauben.

Der Deutsch-Grieche selbst sprach vor dem Leverkusen-Duell von "wichtigen Spielen", in denen sich Schalke "super präsentieren" wolle. "Diesen Anspruch haben wir, dass wir alles rausholen – das sind wir auch den Fans schuldig", so Grammozis, der nach David Wagner, Manuel Baum, Interimslösung Huub Stevens sowie seinem Vorgänger Christian Gross bereits der fünfte Coach auf der Bank der Schalker in dieser Saison ist.