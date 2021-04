Zirkzee verletzt - FC Bayern droht Leih-Fiasko

Massimo Paolone/LaPresse via www.imago-images.de

Joshua Zirkzee ist vom FC Bayern nach Parma ausgeliehen

Für Joshua Zirkzee verläuft die halbjährige Ausleihe vom FC Bayern zu Parma Calcio alles andere als nach Plan. Nach Anlaufschwierigkeiten in der Serie A setzt das Sturm-Talent nun eine Verletzung außer Gefecht.

Wie der italienische Erstligist bekannt gab, zog sich Zirkzee im Training eine Verstauchung im rechten Knie zu. Näheres zur Schwere der Verletzung und zur Ausfallzeit sollen weitere Untersuchungen bringen. Zirkzee steht jedenfalls nicht im Spieltagskader des Tabellen-19., der am Samstag (15:00 Uhr) bei Benevento Calcio um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg spielt.

Ob die Münchner Leihgabe im so wichtigen Duell in Kampanien auf Einsatzzeit gekommen wäre, darf allerdings bezweifelt werden. Bislang setzte Parma-Trainer Robert d'Aversa im Angriff auf andere Spieler.

Zirkzee absolvierte im Trikot seines neuen Vereins seit seinem Abschied vom FC Bayern im Winter bislang lediglich vier Einsätze. Kein einziges Mal stand der 19 Jahre alte Niederländer in der Startelf. Ebenso fehlen sowohl Tore als auch Vorlagen in seiner Statistik - eine bittere Bilanz für Zirkzee, der beim FC Bayern vor nicht allzu langer Zeit noch als großes Talent gehandelt wurde.

FC Bayern: Zieht Joshua Zirkzee im Sommer weiter?

Allzu groß war der Glaube in München an Zirkzee zuletzt aber nicht mehr. Hinter Robert Lewandowski und Sommer-Neuzugang Eric Maxim Choupo-Moting hatte der Shooting-Star der Saison 2019/20 einen schweren Stand. Zudem wurde ihm an der Säbener Straße mangelnder Trainingseifer nachgesagt.

Kein Wunder also, dass der deutsche Rekordmeister in Zirkzees Leih-Vertrag auch eine Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro integrieren ließ.

Diese will Parma laut einem Bericht des Portals "tuttomercatoweb" allerdings aller Voraussicht nach nicht ziehen. So könnte es sein, dass Zirkzee im Sommer entweder doch noch einen weiteren Anlauf beim FC Bayern nimmt oder zu einem anderen Klub wechselt. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2023.