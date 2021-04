"Bayerns Meisterstück" - "BVB droht alles zu verlieren"

Roger Petzsche via www.imago-images.de

Pressestimmen zu FC Bayern vs. RB Leipzig und BVB vs. Eintracht Frankfurt

Der FC Bayern ist einem weiteren Bundesliga-Titel nach dem 1:0 (1:0) im Spitzenspiel gegen RB Leipzig ein großes Stück näher gekommen. Der BVB muss nach dem 1:2 (1:1) gegen Eintracht Frankfurt in der kommenden Saison wohl ohne die Champions League planen. Die Pressestimmen zu den Top-Spielen des 27. Spieltags:

RB Leipzig - FC Bayern (0:1)

kicker: "Goretzka verpasst Leipzig den Wirkungstreffer: Bayern gewinnt Gipfeltreffen. Im Stile einer absoluten Spitzenmannschaft gewann der FC Bayern das Gipfeltreffen bei RB Leipzig am Karsamstag mit 1:0 und baute damit seinen Vorsprung auf nunmehr satte sieben Punkte aus. Die Münchner bewiesen brutale Effizienz und große Cleverness, profitieren aber auch von sächsischer Schludrigkeit in puncto Chancenverwertung."

ntv: "Auch diese Saison stoppt niemand die Bayern - Leipzig verpatzt letzte Chance. Auch der Verfolger glaubt nicht mehr dran: Mit dem knappen Sieg im Spitzenspiel gegen RB Leipzig schafft der Rekordmeister eine Vorentscheidung im Titelrennen. Ohne den verletzten Torjäger reicht ein Treffer, auch weil Leipzig viele Torchancen liegenlässt."

Bild: "Bayerns Meisterstück in Leipzig - Nagelsmann hakt den Titel ab. Der Kampf um die Schale ist wohl entschieden! Bayern gewinnt das Spitzenduell in Leipzig 1:0, baut damit den Vorsprung auf seinen härtesten Verfolger auf sieben Punkte aus."

Spiegel: "FC Bayern gewinnt in Leipzig – und marschiert Richtung Titel. Ein Münchner Traumangriff zerstörte jede RB-Hoffnung: Der FC Bayern hat seine Tabellenführung in der Bundesliga ausgebaut – auch ohne Robert Lewandowski. Leipzig machte aus seiner starken zweiten Hälfte zu wenig.

International:

Gazzetta dello Sport (Italien): "Bayern besiegt Leipzig und hat nun sieben Punkte mehr auf dem Konto. Der entscheidende Sprint. Bayern München gewann, wenn auch ohne Lewandowski, mit 1:0 in Leipzig (Goretzka traf in der 38. Minute) und hat nun sieben Punkte mehr als der von Red Bull kontrollierte Klub. Bei noch sieben ausstehenden Runden ist das ein beachtlicher Vorsprung. Für die Bayern, die ausnahmsweise einmal mehr darauf bedacht schienen, keine Niederlage zu kassieren als sie zu geben, wäre es der neunte Titel in Folge, der achtzehnte in den letzten 25 Jahren."

Marca (Spanien): "Bayern besiegt Leipzig und steht vor der neunten Schale in Folge. Es bleiben zwar noch sieben Spiele, aber der FC Bayern steht bereits kurz vor dem 31. Titel in seiner Geschichte. Der Vorteil von sieben Punkten nach dem 1:0-Sieg gegen den direkten Konkurrenten scheint kaum noch aufzuholen zu sein."

ESPN (USA): "Leon Goretzkas Tor in der ersten Halbzeit reicht Tabellenführer FC Bayern zum so wichtigen Sieg gegen den Zweitplatzierten aus Leipzig, das zwar das bessere Team war, aber schlichtweg zu verschwenderisch spielte. Im Gegensatz dazu die Bayern, ohne den verletzten Robert Lewandowski, die brutal effizient waren."

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt (1:2)

kicker: "Das Tor zur Champions League? Silvas Kopfball schockt Dortmund spät. Eintracht Frankfurt hat das Duell bei Verfolger Dortmund spät mit 2:1 gewonnen und den BVB auf sieben Punkte distanziert. Die CL-Teilnahme wird allmählich greifbar."

ntv: "Der BVB droht alles zu verlieren - Champions League ist außer Sicht. Am 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga erlebt Borussia Dortmund einen ganz späten Nackenschlag: Im vorgezogenen Endspiel um einen Champions-League-Platz verliert der BVB gegen Eintracht Frankfurt."

Bild: "Dortmund-Drama! Pleite gegen Frankfurt - Champions League wohl weg. Gegen den direkten Konkurrenten Frankfurt kassiert der BVB zu Hause ein 1:2. Die Eintracht liegt damit komfortable sieben Punkte vor der Borussia auf Platz 4. Frankfurt dagegen feiert – vor allem Vorlagen-Gigant Filip Kostic!"

Spiegel: "BVB verliert spät gegen Frankfurt – und den Anschluss an die Champions-League-Plätze. Nach der Niederlage gegen Frankfurt hat Dortmund bereits sieben Punkte Rückstand auf den Vierten, das lag auch an einem kuriosen Eigentor."

International:

Mundo Deportivo (Spanien): "André Silva besiegt einen blassen Haaland im Duell der Torjäger. Während der Norweger eine enttäuschende Leistung zeigte, bescherte der Portugiese mit seinem Tor in der 86. Minute Eintracht Frankfurt den Sieg gegen Borussia Dortmund. Dieses Tor war gerecht. Nicht, weil die Mannschaft von Adi Hütter besser war. Sondern, weil sie mehr wollte als die von Edin Terzic. Das dachte auch Haaland, der viel Getöse machte, aber kaum am Ball war."

ESPN (USA): "Borussia Dortmunds Hoffnungen auf einen Verbleib von Erling Haaland haben nach Pleite ums Champions-League-Ticket einen herben Dämpfer erlitten. André Silvas Siegtor im Westfalenstadion lässt den BVB sieben Punkte zurück - bei nur noch sieben ausstehenden Spielen."

L'Équipe (Frankreich): "Dortmund wird von Frankfurt im Champions-League-Rennen abgehängt. Erling Haaland hat in den letzten Tagen die Gerüchteküche angeheizt, scheint aber momentan größere Probleme auf dem Platz zu haben. Der Norweger schwieg bei der BVB-Niederlage gegen Frankfurt (1:2) trotz mehrerer Chancen (21., 26., 69.)."