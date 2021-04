Wie die Haaland-Posse dem BVB schadet

TimGroothuis

Erling Haaland sorgt aktuell für viel Unruhe beim BVB

Auf Erling Haaland fällt in diesen Tagen einmal mehr der Lichtkegel - aber nicht aus sportlichen Beweggründen. Die Reisen seines Beraters Mina Raiola und seines Vaters Alf-Inge produzieren rund um Borussia Dortmund Unmengen an Schlagzeilen. Der BVB hat nun einen Nebenkriegsschauplatz, der womöglich den Einzug in die Champions League kostet.

Ostern gilt für gewöhnlich als besinnliches Fest. Davon ist man bei Borussia Dortmund allerdings weit entfernt. Der BVB droht nach der 1:2-Niederlage gegen den direkten Konkurrenten Eintracht Frankfurt erstmals seit fünf Jahren die Qualifikation für die Champions League zu verpassen.

Das liegt zum einen an der sportlichen Inkonstanz, zum anderen aber auch an den Unruhen in der Causa Erling Haaland.

Berater Mina Raiola und Vater Alf-Inge Haaland vereinigten sich in dieser Woche als dynamisches Reiseduo, machten unter anderem Halt beim FC Barcelona und Real Madrid, um sich mit den Vereinsobersten auszutauschen. Wenig später soll sie ein Privatjet nach London verfrachtet haben, wo der Kontakt zu zahlreichen Premier-League-Schwergewichten gesucht wurde.

BVB: Mina Raiola will Wettbieten um Erling Haaland entfachen

Der geschäftige Raiola will offensichtlich ein Wettbieten um seinen wertvollsten Klienten lostreten, um Haaland später an den Höchstbietenden zu verkaufen.

Für Methoden solcher Art ist Raiola bestens bekannt, Beispiele gibt es zu Genüge. Etwa die von ihm durchgeführten Vertragsverhandlungen im Auftrag von Gianluigi Donnarumma. Dessen auslaufender Vertrag, so Raiolas angebliche Forderung, soll der AC Milan lediglich um eine Saison erweitern – zehn Millionen Euro Jahresnetto plus Bonuszahlungen inklusive. Mehrere Angebote hat Raiola bereits abgelehnt.

Nun lenkt Raiola mit seinen jüngsten Verhandlungsausflügen die Aufmerksamkeit auf den BVB – und dem scheint das ganz und gar nicht zu bekommen. "Wir haben es natürlich verfolgt, aber wir hatten vor Kurzem erst ein sehr gutes Gespräch. Es war sehr gut und offen und unser Standpunkt ist klar", beschwichtigte Sebastian Kehl vor dem Frankfurt-Gipfel am "Sky"-Mikrofon.

Die Möglichkeit, nochmals klare Verhältnisse in dieser hochbrisanten Personalie zu schaffen, verpasste Kehl. Darüber, ob er es nicht wollte oder schlicht nicht kann, darf spekuliert werden. "Ich möchte darauf jetzt nicht näher eingehen", gab Kehl auf die Frage zu Protokoll, ob Haaland eine Wechselabsicht bei den Dortmunder Bossen hinterlegt habe.

Fehlt es dem BVB an "Schärfe und Härte"?

Raiolas Spiel mit dem BVB kommt zur Unzeit. Sollten die Westfalen tatsächlich die Champions League verpassen, drohen Mindereinnahmen von rund 30 Millionen Euro. Das wäre für den Dortmunder Finanzhaushalt verheerend, schließlich sollen sich die bisherigen Verluste wegen der Corona-Krise bereits auf rund 75 Millionen Euro belaufen - Tendenz steigend.

"Sky"-Experte Dietmar Hamann nahm gewohnt deutlich Stellung zu den Geschehnissen. "Das Verhalten von Haalands Vater und Raiola ist unsäglich, respektlos, eine Frechheit", polterte der Vize-Weltmeister von 2002.

Hamann attestierte zudem der BVB-Führung in dieser Sache fehlende "Schärfe und Härte". Man solle sich Gedanken machen, warum Spieler dem Verein immer wieder auf der Nase herumtanzen, so der Ex-Profi, der auf die zurückliegenden Negativbeispiele Pierre-Emerick Aubameyang Ousmane Dembélé verwies.

BVB: Charakterfrage stellt sich bei Erling Haaland nicht

Kritik, die angesichts der enormen Bedeutung des Punktspiels gegen Frankfurt naheliegend erscheint. Dass vor dem wichtigsten Spiel des Jahres eine derart große Unruhe aufkommt, ist in Teilen sicherlich mit Spekulationen um den Dortmunder Toptorjäger zu verbinden.

Haalands Charakter in Frage zu stellen, erscheint jedoch unpassend. Szenen wie sein ausgelassener Jubel über das 1:1 von Mats Hummels im Spiel gegen Frankfurt zeigen, dass der BVB-Star weiterhin mit Feuereifer bei der Sache ist.

Und auch wenn Haalands Leistung gegen die Eintracht dürftig war: 33 Tore in 32 Pflichtspielen sollten diejenigen, die jetzt die Charakterzüge des 20-Jährigen in Frage stellen, schnell verstummen lassen.

Andre Oechsner